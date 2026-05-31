100 років історії і 10 років занедбаності: що стало з найвідомішим санаторієм в Італії (фото)

Поблизу італійського Мілана стоїть унікальний санаторій, який протягом 100 років славився передовим лікуванням туберкульозу. Та понад 10 років будівля стоїть пусткою та зазнає руйнування через бюрократію влади та вандалізм.

Колишній санаторій Санта Корона зник через фінансові труднощі та будівництво нового сучасного закладу перетворили історичну будівлю на пустку. Світлини з покинутого закладу виклав один зі сталкерів у Reddit.

Сьогодні фасад санаторію виглядає як щось між палацом і руїною. Арки першого поверху заґратовані, вхід заблокований будівельним парканом, а на стінах — графіті від підлоги до стелі.

Вид із внутрішнього двору санаторію Фото: Reddit

Історія санаторію починається ще з другої половини XIX століття через епідемією туберкульозу, і тільки в 1911 році розпочалося будівництво профільного закладу, яке загальмувала Перша світова війна. Зрештою заклад відкрили 10 грудня 1923 року, який одразу став одним із найсучасніших протитуберкульозних закладів Європи.

Місце обрали не випадково: сосновий ліс Гроане давав хворим чисте повітря і спокій. Початкова площа комплексу становила 750 тисяч квадратних метрів, а в 1929 році додали два нових павільйони — окремо для жінок і для дітей.

Після появи ліків проти туберкульозу, санаторій змінився під широкопрофільну лікарню з відділеннями радіології, хірургії та пульмонології. Так тривало до 2000-х роках, коли влада прийняла рішення збудувати сучасний госпіталь.

Внутрішній двір покинутого санаторія поблизу Мілана Фото: Reddit

Нова споруда відповідала всім сучасним медичним стандартам: просторі палати, сучасне обладнання, зручна логістика. Старий комплекс у стилі ліберті, зі своїми мармуровими сходами і довгими коридорами, просто не міг конкурувати.

12 жовтня 2015 року новий госпіталь відкрив двері. Через кілька місяців старий санаторій зачинив свої — назавжди. За 10 років було багато розмов про долю закритого санаторію: тут планували притулок для мігрантів чи літній людей, шкільний корпус для двох ліцеїв, але нічого не змінилося.

Будівля має подвійний охоронний статус, але поки бюрократія гальмує. За словами сталкера, який побував там, заклад поступово руйнується — мародери виносять мідні труби, вандали розписують стіни, а ліс поглинає заклад.

