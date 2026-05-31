Блогер проник на самый закрытый остров мира: что он там увидел (видео)

Блогер, который в прошлом году незаконно высадился на одном из самых ограниченных островов в мире, где проживает неконтактное племя туземцев, не жалеет о своем поступке. Он также не исключает еще одного путешествия, даже несмотря на вероятность ареста.

В марте 2025 года американский видеоблогер украинского происхождения Михаил Поляков совершил путешествие на шлюпке к самому запретному острову в мире Северный Сентинел. Об этом пишет издание Newsweek.

Остров в Бенгальском заливе, как часть индийского Андаманского архипелага, находится в строгой зоне отчуждения для защиты племени от внешних контактов. Несмотря на ограничения, Поляков рассказал, что сознательно пошел на риск, плывя из Южного Андамана около девяти часов на моторизованной шлюпке.

Около двух часов он дрейфовал у берега, прежде чем ненадолго высадился на острове. Блогер пытался привлечь внимание туземцев с помощью свистка и света, чтобы установить контакт и заснять его, но эта попытка не удалась.

Блогера, который оставил на берегу бутылку газированного напитка, арестовали на обратном пути. Поляков признал, что знал о правовых последствиях своего поступка, прежде чем отправиться в приключение, но он предварительно взвесил риски и пришел к выводу, что последствия вряд ли будут серьезными.

"Я считал, что последствия не будут слишком серьезными, и я был прав, по большей части", — сказал он.

Поляков был оштрафован на 15 000 рупий, то есть 158 долларов, что составляло 6555 грн, и удерживался правоохранителями в течение трех недель. Через год после путешествия он начал публиковать кадры из поездки и отметил, что снова сделал бы это при возможности.

Поляков описал свое путешествие как документирование мест, которые редко видят люди, и отметил, что он очень мотивирован искать вещи, которые очень трудно увидеть другим. В то же время он не считает свое увлечение т.н. "опасным туризмом".

"Я думаю, что это, прежде всего, документалистика", — сказал он, впрочем не призывая других повторять его поступки.

В то же время сам блогер все равно планирует продолжать исследовать отдаленные районы с ограниченным внешним контактом.

Напомним, американского блогера Михаила Полякова задержали индийские полицейские через два дня после того, как он посетил запретный остров. Мужчине светило наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

