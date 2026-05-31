Блогер проник на найзакритіший острів світу: що він там побачив (відео)

Блогер, який минулого року незаконно висадився на одному з найбільш обмежених островів у світі, де проживає неконтактне плем’я тубільців, не жалкує про свій вчинок. Він також не виключає ще однієї подорожі, навіть попри ймовірність арешту.

У березні 2025 року американський відеоблогер українського походження Михайло Поляков здійснив подорож на шлюпці до найзабороненішого острова у світі Північний Сентинел. Про це пише видання Newsweek.

Острів у Бенгальській затоці, як частина індійського Андаманського архіпелагу, знаходиться у суворій зоні відчуження для захисту племені від зовнішніх контактів. Незважаючи на обмеження, Поляков розповів, що свідомо пішов на ризик, пливучі з Південного Андаману близько дев'яти годин на моторизованій шлюпці.

Близько двох годин він дрейфував біля берега, перш ніж ненадовго висадився на острові. Блогер намагався привернути увагу тубільців за допомогою свистка та світла, аби встановити контакт та зафільмувати його, але ця спроба не вдалася.

Блогера, який залишив на березі пляшку газованого напою, заарештували на зворотному шляху. Поляков визнав, що знав про правові наслідки свого вчинку, перш ніж вирушити у пригоду, але він попередньо зважив ризики й дійшов висновку, що наслідки навряд чи будуть серйозними.

"Я вважав, що наслідки не будуть надто серйозними, і я мав рацію, здебільшого", — сказав він.

Поляков був оштрафований на 15 000 рупій, тобто 158 доларів, що становило 6555 грн, і утримувався правоххоронцями протягом трьох тижнів. Через рік після подорожі він розпочав публікувати кадри з поїздки та зазначив, що знову зробив би це за можливості.

Поляков описав свою подорож як документування місць, які рідко бачать люди, й наголосив, що він дуже вмотивований шукати речі, які дуже важко побачити іншим. Водночас він не вважає своє захоплення т.зв. "небезпечним туризмом".

"Я думаю, що це, перш за все, документалістика", — сказав він, утім не закликаючи інших повторювати його вчинки.

Водночас сам блогер все одно планує продовжувати досліджувати віддалені райони з обмеженим зовнішнім контактом.

Нагадаємо, американського блогера Михайла Полякова затримали індійські поліцейські через два дні після того, як він відвідав заборонений острів. Чоловіку світило покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

