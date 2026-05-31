Студентка выиграла целый остров в стране Европы, однако есть один необычный нюанс (фото)

27-летняя студентка-художница Мириям Вискеманн неожиданно выиграла в лотерею права на шведский остров Марстен. Однако загвоздка заключается в том, что это за локация и что нужно там будет делать.

Отныне девушка является единственным "охранником" необитаемого отдаленного скалистого островка, находящегося почти в шести километрах от европейского побережья. Об этом сообщает The Daily Express.

Крошечный остров Марстен с размерами 180 на 50 метров является популярным местом для каякеров и серферов с веслом. Но большую часть года здесь царит лишь колония бакланов, с которыми женщина проведет время.

Именно время собственности острова для девушки и является загвоздкой — она будет "править островом" до июня следующего года. Именно такими были условия конкурса от туркомпании Visit Sweden, в котором выиграла немка.

Відео дня

"Главный приз — это на самом деле само путешествие туда", — говорит Мириям, которая планирует провести на Марстене некоторое время в сентябре — набраться вдохновения для финального творческого проекта магистерской работы.

Местоположение острова Марстен у берегов Швеции Фото: Bing Maps

По ее словам, она надеется впоследствии поступить в магистратуру в Стокгольм. Она уже точно знает, чем именно будет заниматься на куске суши, который передали ей "под опеку".

"Я буду кататься на велосипеде по острову и черпать вдохновение из окружающей среды. Эта возможность путешествовать туда точно окажет на меня большое влияние. Шведская природа и резкие контрасты между временами года всегда очень вдохновляли меня и мое искусство," — добавила она.

27-летняя немка Мириям станет смотрительницей острова в Швеции сроком на один год Фото: Instagram

Журналисты пишут, что остров Марстен входит в небольшую группу островов, расположенных примерно в шести километрах от западного побережья Швеции. Кампания VisitSweden "Your Swedish Island" собрала почти 2 500 заявок из 100 стран.

Вместе с Мириям в этом году свои острова получили четверо победителей из Канады, США, Нидерландов и Швейцарии. Каждый из них станет охранником собственного уединенного острова на следующие 12 месяцев.

Ранее Фокус рассказывал о том, как женщина просто поставила чайник и стала миллионершей. Звонок с новостью о выигрыше показался ей настолько неправдоподобным, что сначала она просто положила трубку.

Впоследствии стало известно, что женщина выиграла путешествие благодаря чипсам. Организаторы розыгрыша полностью оплатили девушке авиабилеты и проживание в отеле по системе все включено, превратив случайный перекус в реальное путешествие.