Игнорировала мужа: женщина просто поставила чайник и стала миллионершей (фото)

59-летняя Никола Дикинсон доказала, что иногда стоит доверять интуиции, а не скепсису близких. Женщина выиграла роскошный дом стоимостью более 6 млн долларов и дополнительно получила около 336 тысяч. Все благодаря участию в розыгрыше от Omaze.

Победительница из Великобритании призналась, что много лет подряд муж уговаривал ее отказаться от участия в розыгрышах, уверяя, что она никогда ничего не выиграет. Однако Никола решила не слушать эти советы и именно это решение полностью изменило ее жизнь. Об этом пишет The Sun.

Теперь британка является владелицей просторного дома с пятью спальнями в живописном регионе известном, как Озерный край. Участок включает собственное частное озеро, деревянный причал и зону отдыха с сауной, джакузи и душем под открытым небом.

Просто поставила чайник и стала миллионершей

В день, когда организаторы розыгрыша связались с Николой, она находилась дома, присматривала за внучкой и занималась обычными домашними делами, точнее делая чай. Звонок с новостью о выигрыше показался ей настолько неправдоподобным, что сначала она просто положила трубку.

"Я решила, что в лучшем случае могла выиграть пару тысяч долларов. Об особняке за миллионы я даже не думала", — вспомнила британка.

Лишь когда представители розыгрыша перезвонили и сообщили, что находятся у ее дома, женщина поверила, что происходит нечто невероятное. Выходные после этого семья отметила с шампанским, а идея "сухого января" была сразу же забыта.

От разговоров об экономии к новой жизни

В то утро супруги обсуждали возможность переезда в жилье поменьше, чтобы сократить расходы. Но спустя несколько часов их планы изменились радикально.

Никола и ее муж Мартин, с которым она прожила 38 лет, теперь могут либо жить в новом доме, либо сдавать его в аренду либо продать недвижимость и окончательно закрепить статус мультимиллионеров. По оценкам риелторов, доход от аренды может достигать более 5-6 тысяч долларов в месяц.

Дом мечты с видом на озеро

Роскошный особняк встречал гостей большим светлым холлом с высоким потолком, эффектной лестницей и отделкой из натурального сланца. Гостиная с открытой планировкой была наполнена светом благодаря панорамным окнам от пола до потолка и открывает вид на озеро и окружающую природу.

Кухня оборудована дизайнерской мебелью ручной работы, техникой премиум-класса и специальным краном с мгновенной подачей кипятка.

На втором этаже расположена главная спальня с отдельно стоящей ванной, гардеробной и видом на воду и лес. Еще четыре спальни с собственными ванными комнатами обеспечивают комфорт для всей семьи и гостей.

Победа как наследие для семьи

У супругов трое взрослых детей и трое внуков. Последние 30 лет они жили в одном доме в Суиндоне, графство Уилтшир. Никола проработала в отделе кадров 28 лет и вышла на пенсию в 2019 году, а сейчас помогает ухаживать за внучкой и родственниками.

"Мы всю жизнь много работали для семьи, и эта победа действительно меняет все не только для нас, но и для будущих поколений", — говорит она.

Дом расположен недалеко от деревни Крук и полностью готов к заселению.

