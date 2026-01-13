Был миллионером 15 минут: всего одно сообщение изменило жизнь мужчины (фото)

Мужчина из Норвегии на несколько часов поверил, что стал миллионером, получив сообщение о крупном выигрыше в лотерее Eurojackpot. Однако радость быстро сменилась разочарованием. Позже выяснилось, что уведомление оказалось результатом технической ошибки.

Оле Фредрик Свеен из Клефты регулярно покупал лотерейные билеты, считая, что шанс на выигрыш есть у каждого. За годы участия ему удавалось получать лишь небольшие суммы, которые едва покрывали стоимость билета, но этого было достаточно, чтобы продолжать верить в мечту о победе и будущей финансовой свободе. Об этом пишет The Guardian.

В июне мужчина отдыхал в Греции вместе с девушкой. В один из вечеров пара любовалась закатом с бокалом вина и обсуждала идею покупки дома для отдыха. В шутку мужчина заметил, что для этого сначала нужно выиграть в лотерею.

Мечты о новой жизни

Спустя несколько минут его телефон завибрировал. В сообщение от Norsk Tipping говорилось о выигрыше крупной суммы в Eurojackpot. Увидев в приложении цифру в 1,3 миллиона норвежских крон (примерно 5,5 млн гривен), мужчина несколько раз перечитал уведомление, не веря глазам. Он показал экран своей девушке, которая была ошеломлена. В голове норвежец уже продумывал увольнение с работы, путешествия и покупку недвижимости.

Оле тут же позвонил матери и сообщил радостную новость. Женщина не сразу поверила услышанному, но поздравила сына, сказав, что ему действительно улыбнулась удача.

Спустя 15 минут мужчина решил перепроверить выигрышные номера и обнаружил, что совпали лишь два основных числа и один бонусный Фото: Guardian

Однако Эйфория длилась недолго. Спустя 15 минут мужчина решил перепроверить выигрышные номера и обнаружил, что совпали лишь два основных числа и один бонусный. Это не могло соответствовать заявленной сумме. Почти одновременно в СМИ начали появляться сообщения о том, что при конвертации выигрышей из евро в норвежские кроны была допущена ошибка. Суммы по ошибке умножили на 100 вместо того, чтобы разделить.

В результате реальный выигрыш мужчины составил около 135 норвежских крон (577 гривен). Такую же сумму получили тысячи других участников, которым ранее сообщили о "крупном призе". На фоне скандала генеральный директор компании подал в отставку, получив компенсацию в размере 3 миллионов крон (12,8 млн гривен), что многие восприняли с горькой иронией.

Испорченный отпуск

Разочарование оказалось сильным. Мужчине пришлось снова позвонить матери и объяснить, что никакого выигрыша на самом деле не было. Его девушка расплакалась. Остаток отпуска прошел в подавленном настроении. По словам Оле, мысли о том, "что могло бы быть", не отпускали еще несколько дней.

Официальное подтверждение ошибки от лотерейной компании пришло только через несколько дней. Мужчина признается, что был рад тому, что довольно быстро понял ситуацию, ведь если бы он верил в выигрыш все выходные, мог бы потратить деньги, которых у него на самом деле не было.

Подтверждение ошибки от лотерейной компании пришло только через несколько дней Фото: The Guardian

Несмотря на произошедшее, он не стал поднимать шумиху. По его словам, в Норвегии люди редко устраивают скандалы из-за подобных ситуаций. Друзья отнеслись к истории с пониманием, хотя сам он пока не может воспринимать ее с юмором.

Свой реальный "выигрыш" он даже не заметил. По его словам, в Норвегии этой суммы не хватит даже на бокал шампанского, скорее всего, деньги ушли на продукты. В лотерею он больше не играет.

