Був мільйонером 15 хвилин: лише одне повідомлення змінило життя чоловіка (фото)

Чоловік із Норвегії на кілька годин повірив, що став мільйонером, отримавши повідомлення про великий виграш у лотереї Eurojackpot. Однак радість швидко змінилася розчаруванням. Пізніше з'ясувалося, що повідомлення виявилося результатом технічної помилки.

Оле Фредрік Свеен із Клефти регулярно купував лотерейні квитки, вважаючи, що шанс на виграш є в кожного. За роки участі йому вдавалося отримувати лише невеликі суми, які ледь покривали вартість квитка, але цього було достатньо, щоб продовжувати вірити в мрію про перемогу і майбутню фінансову свободу. Про це пише The Guardian.

У червні чоловік відпочивав у Греції разом із дівчиною. Одного вечора пара милувалася заходом сонця з келихом вина й обговорювала ідею купівлі будинку для відпочинку. Жартома чоловік зауважив, що для цього спочатку потрібно виграти в лотерею.

Мрії про нове життя

Через кілька хвилин його телефон завібрував. У повідомленні від Norsk Tipping йшлося про виграш великої суми в Eurojackpot. Побачивши в додатку цифру в 1,3 мільйона норвезьких крон (приблизно 5,5 млн гривень), чоловік кілька разів перечитав повідомлення, не вірячи очам. Він показав екран своїй дівчині, яка була приголомшена. У голові норвежець уже продумував звільнення з роботи, подорожі та купівлю нерухомості.

Відео дня

Оле одразу ж зателефонував матері і повідомив радісну новину. Жінка не одразу повірила почутому, але привітала сина, сказавши, що йому справді посміхнулася удача.

Через 15 хвилин чоловік вирішив перевірити ще раз виграшні номери і виявив, що збіглися лише два основних числа і одне бонусне Фото: коронавирус ожирение статистика

Однак Ейфорія тривала недовго. Через 15 хвилин чоловік вирішив перевірити ще раз виграшні номери і виявив, що збіглися лише два основних числа і одне бонусне. Це не могло відповідати заявленій сумі. Майже одночасно в ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що під час конвертації виграшів з євро в норвезькі крони було допущено помилку. Суми помилково помножили на 100 замість того, щоб розділити.

У результаті реальний виграш чоловіка склав близько 135 норвезьких крон (577 гривень). Таку ж суму отримали тисячі інших учасників, яким раніше повідомили про "великий приз". На тлі скандалу генеральний директор компанії подав у відставку, отримавши компенсацію в розмірі 3 мільйонів крон (12,8 млн гривень), що багато хто сприйняв із гіркою іронією.

Зіпсована відпустка

Розчарування виявилося сильним. Чоловікові довелося знову зателефонувати матері та пояснити, що ніякого виграшу насправді не було. Його дівчина розплакалася. Залишок відпустки минув у пригніченому настрої. За словами Оле, думки про те, "що могло б бути", не відпускали ще кілька днів.

Офіційне підтвердження помилки від лотерейної компанії прийшло лише через кілька днів. Чоловік зізнається, що був радий тому, що досить швидко зрозумів ситуацію, адже якби він вірив у виграш усі вихідні, міг би витратити гроші, яких у нього насправді не було.

Підтвердження помилки від лотерейної компанії прийшло тільки через кілька днів Фото: The Guardian

Незважаючи на те, що сталося, він не став піднімати галас. За його словами, в Норвегії люди рідко влаштовують скандали через подібні ситуації. Друзі поставилися до історії з розумінням, хоча сам він поки не може сприймати її з гумором.

Свій реальний "виграш" він навіть не помітив. За його словами, у Норвегії цієї суми не вистачить навіть на келих шампанського, найімовірніше, гроші пішли на продукти. У лотерею він більше не грає.

Раніше Фокус повідомляв, що:

На Різдво стався історичний виграш у лотерею. Щасливий квиток у лотереї приніс 1,817 млрд доларів американцеві.

Хлопець зайшов у казино і зірвав майже 400 джекпотів за день. Керівництво зазначило, що подібна удача стала "одним із найвидатніших одноденних успіхів за всю історію роботи закладу".

Також стало відомо, як з'явилася перша лотерея і чому люди досі в неї грають.