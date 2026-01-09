Шлях до мільярдів: як з'явилася перша лотерея і чому люди досі в неї грають

Лотерея здається винаходом цифрової епохи з онлайн-грою та мільярдними джекпотами. Але насправді її історія почалася понад п'ять з половиною століть тому, коли європейські міста шукали спосіб зібрати гроші, не викликаючи невдоволення жителів.

Перші зафіксовані лотереї з'явилися в Європі в 15 столітті та використовувалися зовсім не заради розваги. У середині 1440-х років міська влада почала розігрувати гроші та цінні призи, щоб фінансувати громадські проєкти, благодійність і навіть військові витрати. Про історію лотерей пише Фокус.

Такий підхід давав змогу поповнити скарбницю без прямого підвищення податків, адже люди добровільно купували шанс на виграш, а міста отримували необхідні кошти. Згодом ця ідея виявилася настільки вдалою, що пережила століття і перетворилася на глобальну індустрію.

Гроші на місто

Історія появи лотереї в Європі сягає корінням середини 15 століття, коли міста почали шукати альтернативні способи поповнення скарбниці. В умовах частих воєн, зростання міського населення та обмежених фінансових ресурсів пряме підвищення податків загрожувало невдоволенням і соціальною напругою. У результаті влада звернулася до більш м'якого механізму. Ним став розіграш призів, який давав змогу зібрати гроші добровільно, не викликаючи збурень народу.

Одним із перших міст, де подібна практика отримала документальне підтвердження, став Брюгге, великий торговий центр Фландрії. Європейські лотерейні організації та галузеві огляди вказують, що вже на початку 1440-х років там проводили розіграші з квитками, а в низці джерел фігурує дата 1441 рік як одна з найбільш ранніх точок відліку "сучасної" міської лотереї. Варто розуміти, що йшлося не про придворну забаву для знаті, а про публічний інструмент, доступний городянам.

Філіп Добрий, герцог Бургундський, який наклав величезний штраф як покарання за повстання гільдій Брюгге Фото: Wikipedia

Згідно з історичними та юридичними оглядами, подібні розіграші в 1440-ті роки з'явилися і в інших містах Низьких країн. Лотереї використовували для фінансування суспільних потреб: ремонту укріплень, допомоги бідним, підтримки міських інститутів. Учасникам пропонували грошові призи або цінні товари, а сам процес оформлювали офіційно і фіксували в міських документах.

Цей ранній досвід виявився несподівано ефективним. Саме проста ідея добровільного внеску в обмін на можливість виграшу заклала основу механізму, який пережив віки й з часом перетворився на глобальну індустрію.

Лотерея і військовий бюджет

До середини 15 століття лотерея вже перестала бути локальним міським експериментом і почала використовуватися як інструмент вирішення більш масштабних завдань. В умовах постійних військових конфліктів і обмежених фінансових можливостей влада шукала способи швидко зібрати кошти, не вдаючись до жорсткого податкового тиску. Саме в цей період розіграші остаточно закріпилися як практичний і порівняно безпечний спосіб поповнення скарбниці.

Одним із показових прикладів стала лотерея, проведена 9 січня 1449 року в Мілані (Італія). Згідно зі спеціалізованими історичними дослідженнями, розіграш був організований владою саме з метою фінансування військових витрат. Учасники купували квитки, розраховуючи на виграш, а зібрані кошти спрямовували на потреби держави, пов'язані з військовою кампанією. Цей випадок часто згадується як одне з перших задокументованих підтверджень використання лотереї.

Лотерея в середині 15 століття Фото: Wikipedia

Важливо зазначити, що така практика відображала дух епохи. Для людей 15 століття участь у лотереї сприймалася не як азартна гра в сучасному розумінні, а скоріше як допустимий компроміс між особистою надією на удачу і внеском у спільну справу. Саме тому гра виявилася настільки "живучою" формою збору коштів і давала змогу державі фінансувати навіть найвитратніші та найнепопулярніші ініціативи, маскуючи фінансову необхідність під шанс змінити власну долю.

Лотерея стає державним механізмом

До раннього Нового часу (приблизно з кінця 15 до початку 20 століття) лотереї в Європі поступово перестають бути разовими ініціативами окремих міст і перетворюються на стійкий фінансовий інструмент. Історики зазначають, що влада дедалі частіше розглядала їх як зручний спосіб залучення коштів на громадські проєкти та казенні потреби. Про це, зокрема, розповідає огляд лотерей в історичному контексті, опублікований виданням History.

Згодом лотереї почали обростати правилами та системою контролю. Держави встановлювали порядок продажу квитків, розміри призів і розподіл виручених коштів, перетворюючи розіграші зі стихійного явища на регульовану практику. Такий підхід давав змогу владі планувати доходи і використовувати їх для конкретних цілей. Поступово лотерея ставала частиною фінансової політики, а не просто розвагою для городян.

Національна лотерея Нідерландів Фото: Dreamstime

Показовим прикладом цієї трансформації вважаються Нідерланди. Європейські лотерейні організації та представники індустрії підкреслюють, що саме тут у 18 столітті склалася одна з найстійкіших державних моделей. Dutch Staatsloterij, заснована 1726 року, вважається найстарішою безперервно діючою лотереєю у світі. Її створення стало символом того, як розіграші остаточно увійшли в систему державного управління і перестали залежати від випадкових ініціатив.

Саме в цей період з'явилися регулярні державні лотереї з чіткими правилами, прозорою організацією та стійким попитом з боку населення.

Національні лотереї та "масова культура удачі"

У 20 столітті лотерея остаточно увійшла в повсякденне життя людей у багатьох країнах. Вона перестає бути рідкісною подією або розвагою, присвяченою до ярмарку, свята або особливого дня. Натомість лотерея стає звичною частиною міського середовища, такою ж, як газети, пошта або громадський транспорт.

У багатьох державах з'являються національні лотерейні бренди з єдиними правилами та регулярними тиражами. Квитки починають продаватися постійно, а не від випадку до випадку. Їх можна купити в магазинах, на пошті, в кіосках або біля каси супермаркету. Людина більше не чекає особливого приводу, щоб узяти участь у розіграші.

У 20 столітті лотерея остаточно увійшла в повсякденне життя людей у багатьох країнах Фото: Unsplash

Змінилася і сама організація процесу. Тиражі проводяться за чітким розкладом, результати публікуються офіційно і швидко. Радіо, а потім телебачення стали головними каналами комунікації.

Цифрова лотерея та епоха рекордів

Головною зміною останніх десятиліть для лотерейної індустрії став перехід у цифровий формат. Купівля квитка більше не прив'язана до кіоску або каси. Користувачі оформляють участь через мобільні додатки, онлайн-акаунти та офіційні сайти, а результати отримують у вигляді електронних повідомлень. Галузеві аналітики зазначають, що саме цифровізація зробила лотерею доступнішою та регулярнішою формою участі, особливо для молодого покоління, яке звикло до платежів інтернетом і миттєвих транзакцій. Згідно з дослідженням Grand View Research, ринок лотерей у мережі демонструє стійке зростання і найближчими роками продовжить розширюватися завдяки технологічним рішенням і зручності цифрових платформ.

Купівля квитка більше не прив'язана до кіоску або каси магазину Фото: The New York Post

Паралельно змінюється і поведінка самих учасників. Спеціалізована преса, що аналізує лотерейний ринок, вказує, що гравці стали частіше брати участь у розіграшах саме в періоди так званих "гарячих" джекпотів, коли головний приз довго не розігрується і сума стрімко зростає. Цифрові канали дають змогу операторам оперативно інформувати аудиторію про розміри призів, що безпосередньо впливає на продажі та залученість. У результаті лотерея все більше працює за законами медійної економіки, де увага аудиторії стає ключовим ресурсом.

Окремим фактором інтересу залишаються рекордні виграші, які перетворюють лотерею на глобальну новину. У грудні 2025 року агентство Reuters повідомляло про розіграш $1,8 млрд в американській Powerball, що відбувся в різдвяний період. Переможцю пропонували як повну суму з виплатами в розстрочку, так і значно меншу, але одноразову виплату з вирахуванням податків.

