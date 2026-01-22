Ігнорувала чоловіка: жінка просто поставила чайник і стала мільйонеркою (фото)

59-річна Нікола Дікінсон довела, що іноді варто довіряти інтуїції, а не скепсису близьких. Жінка виграла розкішний будинок вартістю понад 6 млн доларів і додатково отримала близько 336 тисяч. Усе завдяки участі в розіграші від Omaze.

Переможниця з Великої Британії зізналася, що багато років поспіль чоловік умовляв її відмовитися від участі в розіграшах, запевняючи, що вона ніколи нічого не виграє. Однак Нікола вирішила не слухати цих порад і саме це рішення повністю змінило її життя. Про це пише The Sun.

Тепер британка є власницею просторого будинку з п'ятьма спальнями в мальовничому регіоні відомому, як Озерний край. Ділянка включає власне приватне озеро, дерев'яний причал і зону відпочинку з сауною, джакузі та душем просто неба.

Просто поставила чайник і стала мільйонеркою

У день, коли організатори розіграшу зв'язалися з Миколою, вона перебувала вдома, доглядала онуку і займалася звичайними хатніми справами, точніше роблячи чай. Дзвінок із новиною про виграш здався їй настільки неправдоподібним, що спочатку вона просто поклала слухавку.

Відео дня

"Я вирішила, що в кращому разі могла виграти пару тисяч доларів. Про особняк за мільйони я навіть не думала", — згадала британка.

59-річна Нікола Дікінсон довела, що іноді варто довіряти інтуїції Фото: SWNS

Лише коли представники розіграшу зателефонували й повідомили, що перебувають біля її будинку, жінка повірила, що відбувається щось неймовірне. Вихідні після цього сім'я відзначила з шампанським, а ідея "сухого січня" була одразу ж забута.

Від розмов про економію до нового життя

Того ранку подружжя обговорювало можливість переїзду в меншу оселю, щоб скоротити витрати. Але через кілька годин їхні плани змінилися радикально.

Особняк розташований у мальовничому регіоні відомому, як Озерний край. Фото: SWNS

Нікола та її чоловік Мартін, з яким вона прожила 38 років, тепер можуть або жити в новому будинку, або здавати його в оренду, або продати нерухомість і остаточно закріпити статус мультимільйонерів. За оцінками рієлторів, дохід від оренди може сягати понад 5-6 тисяч доларів на місяць.

Будинок мрії з видом на озеро

Розкішний особняк зустрічав гостей великим світлим холом з високою стелею, ефектними сходами та оздобленням з натурального сланцю. Вітальня з відкритим плануванням була наповнена світлом завдяки панорамним вікнам від підлоги до стелі й відкриває вид на озеро і навколишню природу.

Вітальня з відкритим плануванням була наповнена світлом Фото: SWNS Вітальня з панорамними вікнами Фото: SWNS

Кухня обладнана дизайнерськими меблями ручної роботи, технікою преміумкласу і спеціальним краном з миттєвою подачею окропу.

На другому поверсі розташована головна спальня з окремою ванною, вбиральнею і видом на воду та ліс. Ще чотири спальні з власними ванними кімнатами забезпечують комфорт для всієї родини та гостей.

Перемога як спадщина для родини

У подружжя троє дорослих дітей і троє онуків. Останні 30 років вони жили в одному будинку у Свіндоні, графство Вілтшир. Нікола пропрацювала у відділі кадрів 28 років і вийшла на пенсію 2019 року, а зараз допомагає доглядати за онукою і родичами.

"Ми все життя багато працювали для сім'ї, і ця перемога справді змінює все не тільки для нас, а й для майбутніх поколінь", — каже вона.

Будинок розташований недалеко від села Крук і повністю готовий до заселення.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Був мільйонером 15 хвилин. Лише одне повідомлення змінило життя чоловіка. Його радість швидко змінилася розчаруванням.

Хлопець зайшов у казино і зірвав майже 400 джекпотів за день. Керівництво зазначило, що подібна удача стала "одним із найвидатніших одноденних успіхів за всю історію роботи закладу".

Також стало відомо, як з'явилася перша лотерея і чому люди досі в неї грають.