В США озадачены "черепашками-ниндзя", которые блуждают по канализации Нью-Йорка

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как 5 мая в Нью-Йорке три человека открывают люк и спускаются в канализацию. Они были в болотных сапогах, их ждал автомобиль, но на поверхность они так и не поднялись.

"Эти парни выглядели как Черепашки-ниндзя", — сказал один мужчина, заметивший таинственную группу, которая спустилась в канализацию в Квинсе, пишет Washington Post.

Таинственные люди спускаются в канализацию и никто не знает зачем

Аки Якупович не спал всю ночь в своей мастерской по ремонту автомобилей в Квинсе, когда около двух часов ночи заметил троих мужчин в болотных сапогах, идущих к крышке ближайшего канализационного люка.

"Мы переглянулись. А потом они сделали вид, будто меня там и не было", — вспоминает Якупович.

Один из мужчин взломал тяжелую стальную крышку люка, пока авто рядом светило им фарами. Вскоре троица скрылась из виду, укрывшись в недрах города.

Відео дня

Аки вызвал полицию. Но они никого не нашли.

Инцидент 5 мая стал первым из как минимум трех недавних случаев, когда группы людей были запечатлены на видеокамерах, забирающимися в обширную городскую канализационную систему Нью-Йорка в разных районах города.

Некоторые из них были в налобных фонарях и с лопатами в руках и, по словам полиции, вскоре они скрылись "на неизвестном транспортном средстве в неизвестном направлении". Никого не арестовывали и сообщений о пострадавших нет, как и угрозы общественной безопасности, но расследование продолжается.

Однако череда подземных событий озадачила жителей Нью-Йорка, стала темой для обсуждений в групповых чатах и ​​породила множество предположений в интернете. Некоторые предположили, что таинственные исследователи ищут драгоценности, упавшие в канализацию, или копают тоннель, чтобы ограбить банк.

Каковы бы ни были мотивы, городские власти Нью-Йорка категорически заявляют, что обычным жителям не следует рисковать, заходя в сложную сеть канализации Нью-Йорка, которая состоит из более чем 12 тысяч км труб и тоннелей, 152 000 водосборных колодцев и 95 насосных станций для сточных вод.

"Спуск в канализационную систему является не только незаконным, но и крайне опасным", — заявил в электронном письме Роб Волейша, пресс-секретарь Департамента охраны окружающей среды города Нью-Йорка.

Он отметил, что беспечные исследователи канализации Нью-Йорка могут наткнуться на смертельно опасные газы, нестабильные поверхности, рискуют утонуть и заблудиться.

Недавние загадочные вылазки, запечатленные на видео, — далеко не первый случай, когда люди пытаются исследовать глубины городской канализационной системы, несмотря на очевидные риски.

В 2015 году полиция арестовала троих потенциальных кладоискателей по обвинению в незаконном проникновении на чужую территорию после того, как их поймали, когда они выныривали из канализационного люка в Ист-Флэтбуше. Группа, по всей видимости, отправилась на поиски ценностей, которые, как они полагали, находились под землей.

"Бог знает, что они искали», — заявил тогда журналистам Уильям Дж. Браттон, занимавший тогда пост комиссара полиции: "Я точно знаю, что не стал бы ползать по нью-йоркской канализации".

Напомним, ранее мы рассказывали, как исследователи выяснили, что в канализации находили различных животных: броненосцев, лягушек, енотов и семь видов пресмыкающихся. Наиболее распространенной рептилией оказался американский аллигатор.

Так что миф о крокодилах в канализации оказался вовсе не мифом. Их даже фиксировали на видеокамеру.