У США спантеличені "черепашками-ніндзя", які блукають каналізацією Нью-Йорка

На відеозаписі з камер спостереження видно, як 5 травня в Нью-Йорку троє людей відкривають люк і спускаються в каналізацію. Вони були в болотних чоботях, на них чекав автомобіль, але на поверхню вони так і не піднялися.

"Ці хлопці виглядали як Черепашки-ніндзя", — сказав один чоловік, який помітив таємничу групу, що спустилася в каналізацію в Квінсі, пише Washington Post.

Таємничі люди спускаються в каналізацію і ніхто не знає навіщо

Акі Якупович не спав усю ніч у своїй майстерні з ремонту автомобілів у Квінсі, коли приблизно о другій годині ночі помітив трьох чоловіків у болотяних чоботях, які йшли до кришки найближчого каналізаційного люка.

"Ми переглянулися. А потім вони зробили вигляд, ніби мене там і не було", — згадує Якупович.

Один із чоловіків зламав важку сталеву кришку люка, поки авто поруч світило їм фарами. Невдовзі трійця зникла з поля зору, сховавшись у надрах міста.

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Акі викликав поліцію. Але вони нікого не знайшли.

Інцидент 5 травня став першим із щонайменше трьох нещодавніх випадків, коли групи людей були зафіксовані на відеокамерах, які забиралися у велику міську каналізаційну систему Нью-Йорка в різних районах міста.

Деякі з них були в налобних ліхтарях і з лопатами в руках і, за словами поліції, незабаром вони зникли "на невідомому транспортному засобі в невідомому напрямку". Нікого не заарештовували і повідомлень про постраждалих немає, як і загрози громадській безпеці, але розслідування триває.

Однак низка підземних подій спантеличила жителів Нью-Йорка, стала темою для обговорень у групових чатах і породила безліч припущень в інтернеті. Дехто припустив, що таємничі дослідники шукають коштовності, що впали в каналізацію, або копають тунель, щоб пограбувати банк.

Хоч би якими були мотиви, міська влада Нью-Йорка категорично заявляє, що звичайним жителям не слід ризикувати, заходячи в складну мережу каналізації Нью-Йорка, яка складається з понад 12 тисяч км труб і тунелів, 152 000 водозбірних колодязів і 95 насосних станцій для стічних вод.

"Спуск у каналізаційну систему є не тільки незаконним, а й украй небезпечним", — заявив в електронному листі Роб Волейша, прес-секретар Департаменту охорони навколишнього середовища міста Нью-Йорка.

Він зазначив, що безтурботні дослідники каналізації Нью-Йорка можуть наштовхнутися на смертельно небезпечні гази, нестабільні поверхні, ризикують потонути і заблукати.

Нещодавні загадкові вилазки, зафіксовані на відео, — далеко не перший випадок, коли люди намагаються досліджувати глибини міської каналізаційної системи, незважаючи на очевидні ризики.

У 2015 році поліція заарештувала трьох потенційних шукачів скарбів за звинуваченням у незаконному проникненні на чужу територію після того, як їх спіймали, коли вони випірнали з каналізаційного люка в Іст-Флетбуші. Група, очевидно, вирушила на пошуки цінностей, які, як вони вважали, перебували під землею.

"Бог знає, що вони шукали", — заявив тоді журналістам Вільям Дж. Браттон, який обіймав тоді посаду комісара поліції: "Я точно знаю, що не став би повзати нью-йоркською каналізацією".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дослідники з'ясували, що в каналізації знаходили різних тварин: броненосців, жаб, єнотів і сім видів плазунів. Найпоширенішою рептилією виявився американський алігатор.

Тож міф про крокодилів у каналізації виявився зовсім не міфом. Їх навіть фіксували на відеокамеру.