Сталкер показал в горах Японии заброшенный дом: здесь жил известный бизнесмен (фото)

В провинции Ямагучи на западе Японии один исследователь заброшенных мест наткнулся на очень странный дом. Оказалось, что более 20 лет назад его покинули по неизвестным причинам.

Среди главных называют уменьшение населения города и отсутствие базовых условий для проживания. Об этом написал автор исследования на одном из пабликов Reddit.

По словам автора, первое, что он увидел снаружи, это традиционный японский дом с красной черепичной кровлей. Зайдя внутрь, на татами лежит несобранная футон-кровать с пультом и пепельницей сверху, а в буфете аккуратно расставлена посуда — чашки, миски, кувшины.

В коридоре заброшенного бункера Фото: Reddit

На кухне стоит рисоварка, а на стенах висят занавески, которые ветер превратил в лохмотья. Но самой интересной деталью оказалась не обстановка, а обнаруженные там кучи фотоальбомов. На снимках можно увидеть корпоративные встречи, празднования, флаги с характерной символикой.

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Во дворе заброшенного дома Фото: Reddit

Исследователь узнал логотип Asahi Shimbun — одной из старейших и самых престижных газет Японии. Поэтому, предполагает сталкер, есть высокая вероятность, что дом принадлежал одному из руководителей издания, который имел большое состояние и выезжал за город ради отдыха от работы.

Интерьер заброшенного дома Фото: Reddit

"Дом явно покинули его около 2006 года из-за оттока населения и исчезновения рабочих мест в регионе. Типичная японская история: провинция пустеет, молодежь уходит в города, а дома остаются ждать хозяев, которых больше нет", — написал в комментариях к репортажу японский сталкер.

Комната заброшенного дома известного японского бизнесмена Фото: Reddit

Ранее Фокус сообщал о том, что произошло с самым известным санаторием в Италии. Более 10 лет здание пустует и подвергается разрушению из-за бюрократии власти и вандализма.

Впоследствии стало известно, что блогер раскрыл тайну одного заброшенного дома. Исследователь заброшенных мест под ником Freaktography проник внутрь и зафиксировал то, что увидел.