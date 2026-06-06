Сталкер показав у горах Японії покинутий дім: тут мешкав відомий бізнесмен (фото)

У провінції Ямагучі на заході Японії один дослідник покинутих місць натрапив на дуже дивний будинок. Виявилося, що понад 20 років тому його покинути з невідомих причин.

Серед головних називають зменшення населення містечка та відсутність базових умов для проживання. Про це написав автор дослідження на одному з пабліків Reddit.

За словами автора, перше, що він побачив ззовні, це традиційний японський дім з червоною черепичною крівлею. Зайшовши всередину, на татамі лежить незібране футон-ліжко з пультом і попільничкою зверху, а в буфеті акуратно розставлений посуд — чашки, миски, глечики.

У коридорі покинутого бунику Фото: Reddit

На кухні стоїть рисоварка, а на стінах висять фіранки, які вітер перетворив на лахміття. Та найцікавішою деталлю виявилася не обстановка, а виявлені там купи фотоальбомів. На знімках можна побачити корпоративні зустрічі, святкування, прапори з характерною символікою.

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На подвір'ї покинутого будинку Фото: Reddit

Дослідник впізнав логотип Asahi Shimbun — однієї з найстаріших і найпрестижніших газет Японії. Тому, припускає сталкер, є висока ймовірність, що будинок належав одному з керівників видання, який мав великі статки та виїжджав за місто заради відпочинку від роботи.

Інтер'єр покинутого будинку Фото: Reddit

"Будинок явно покинули його близько 2006 року через відтік населення і зникнення робочих місць у регіоні. Типова японська історія: провінція пустішає, молодь іде до міст, а будинки залишаються чекати господарів, яких більше немає", — написав у коментарях до репортажу японський сталкер.

Кімната покинутого будинку відомого японського бізнесмена Фото: Reddit

Раніше Фокус повідомляв про те, що сталося з найвідомішим санаторієм в Італії. Понад 10 років будівля стоїть пусткою та зазнає руйнування через бюрократію влади та вандалізм.

Згодом стало відомо, що блогер розкрив таємницю одного покинутого будинку. Дослідник покинутих місць під ніком Freaktography проник усередині і зафіксував те, що побачив.