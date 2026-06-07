"Человечество не выживет": мужчина утверждает, что прилетел из 6000 года и имеет доказательства (видео)

Мужчина, который называет себя "путешественником во времени", прибыл из будущего 6000-го года. Для своих слов он приводит фотодоказательства, однако в сети выразили скептические отношение к его заявлениям.

Неизвестный говорит, что размытость на фото — это норма, потому что мол во время путешествия во времени изображения всегда искажаются. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Express.

По его утверждению, в 1990-х он участвовал в секретной правительственной программе по перемещению людей во времени. Он побывал в 6000 году и говорит, что хочет "рассказать человечеству о том, что его ждет".

Видео было опубликовано на канале ApexTV, который специализируется на мистике и паранормальных явлениях. Сейчас его нет в открытом доступе.

Картина будущего, которую рисует человек, неоднозначна. С одной стороны — прорывы в медицине, технологиях и управлении обществом, а с другой — человечеством управляет искусственный интеллект.

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По словам путешественника, этот ИИ является доброжелательным правителем. Сами же люди живут в мире между собой, без войн и катаклизмов.

"Технологии, которые существуют в 6000 году, взорвутся в вашей голове, если вы только узнаете о них. То, чем мы живем сейчас, в будущем будет выглядеть просто примитивно", — говорит герой видеоролика.

В сети не очень доверяют автору ролика относительно его "путешествий во времени". Сейчас критики этой концепции говорят, что все теории перемещения во времени, концепция "моста Розена-Подольского" и другие перемещения между пространством и временем не имеют достаточной научной обоснованности.

Также юзеры называют ролик "фейком", а создателей канала — хайпожерами, которые "создают мир паранормального путем обычного обмана и монтажа". Сами владельцы роликов с "паранормальным" не вступают в дискуссии и не комментируют критику в свой адрес.

Ранее Фокус сообщал о том, что физики считают путешествия во времени возможными. Специалисты убеждены, что путешествовать везде время и пространство возможно при условии выполнения нескольких ключевых условий.

Впоследствии стало известно, что снимок времен Второй мировой породил теории о путешествии во времени. Представление о том, что путешествия во времени возможны, снова всплыло в сети.