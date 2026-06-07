"Людство не виживе": чоловік стверджує, що прилетів із 6000 року і має докази (відео)

Чоловік, який називає себе "подорожувальником у часі", прибув із майбутнього 6000-го року. Для своїх слів він наводить фотодокази, однак у мережі висловили скептичні ставлення до його заяв.

Невідомий каже, що розмитість на фото — це норма, бо мовляв під час подорожі в часі зображення завжди спотворюються. Про це повідомляє британський таблоїд The Daily Express.

За його твердженням, у 1990-х він брав участь у секретній урядовій програмі з переміщення людей у часі. Він побував у 6000 році та каже, що хоче "розповісти людству про те, що на нього чекає".

Відео було опубліковане на каналі ApexTV, який спеціалізується на містиці та паранормальних явищах. Наразі його немає у відкритому доступі.

Картина майбутнього, яку змальовує чоловік, неоднозначна. З одного боку — прориви в медицині, технологіях і управлінні суспільством, а з другого — людством керує штучний інтелект.

Відео дня

За словами мандрівника, цей ШІ є доброзичливим правителем. Самі ж люди живуть у мирі між собою, без воєн і катаклізмів.

"Технології, які існують у 6000 році, вибухнуть у вашій голові, якщо ви тільки дізнаєтеся про них. Те, чим ми живемо зараз, у майбутньому виглядатиме просто примітивно", — каже герой відеоролика.

У мережі не дуже довіряють автору ролика щодо його "подорожей у часі". Наразі критики цієї концепції говорять, що всі теорії переміщення в часі, концепція "мосту Розена-Подольського" та інші переміщення між простором і часом не мають достатньої наукової обґрунтованості.

Також юзери називають ролик "фейком", а творців каналу — хайпожерами, які "створюють світ паранормального шляхом звичайного обману та монтажу". Самі власники роликів із "паранормальним" не вступають у дискусії та не коментують критику на свою адресу.

Раніше Фокус повідомляв про те, що фізики вважають подорожі у часі можливими. Фахівці переконані, що подорожувати скрізь час і простір можливо за умови виконання кількох ключових умов.

Згодом стало відомо, що знімок часів Другої світової породив теорії про подорож у часі. Уявлення про те, що подорожі в часі можливі, знову спливло в мережі.