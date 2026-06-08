Зумеры считают отношения роскошью: почему молодежь выбирает одиночество

Представители поколения Z выбирают одинокую жизнь, которую в сети называют "соло-максинг", преимущественно как защитный механизм. Они отказываются от традиционных социальных и романтических отношений из-за глубокой финансовой нестабильности, выгорания от цифрового общения и страха уязвимости.

Об этом пишет The Guardian

По данным индекса реального финансового прогресса банка Монреаля на февраль 2026 года, среднее свидание представителя поколения Z в США, включая еду, напитки, транспорт и уход за собой, сейчас стоит 205 долларов. 20 свиданий, чтобы найти любовь всей жизни будет стоить 4100 долларов, говорится в статистике.

Почему зумеры сводомо выбирают жизнь в одиночестве

Среди главных причин одиночества зумеров есть:

Экономическое давление, вызванный высокими ценами на жилье, а также кризис стоимости жизни, например, аренда или покупка жилья, что очень дорогими. Поэтому многие молодые люди просто не имеют финансового ресурса для полноценной жизни свиданиями и встречами.

вызванный высокими ценами на жилье, а также кризис стоимости жизни, например, аренда или покупка жилья, что очень дорогими. Поэтому многие молодые люди просто не имеют финансового ресурса для полноценной жизни свиданиями и встречами. Цифровая усталость и социальная тревога. Ведь зумеры выросли онлайн, что приводит к замкнутому образу жизни. Они не часто посещают библиотеки и другие общественные центры, где раньше формировались знакомства. Также молодые люди часто сообщают о "социальной усталости" и отсутствии необходимых коммуникативных навыков для офлайн-общения. Многим легче взаимодействовать онлайн, чем строить реальные отношения.

Цифровая усталость и социальная тревога. Ведь зумеры выросли онлайн, что приводит к замкнутому образу жизни. Они не часто посещают библиотеки и другие общественные центры, где раньше формировались знакомства. Также молодые люди часто сообщают о "социальной усталости" и отсутствии необходимых коммуникативных навыков для офлайн-общения. Многим легче взаимодействовать онлайн, чем строить реальные отношения. Удар COVID-19. Пандемия коронавируса случилась в важный период становления поколения Z. Школы закрылись, социальные мероприятия были отменены, поэтому многие молодые люди начали жить виртуальной жизнью. Доктор Анна Голдфарб, автор книги "Современная дружба", говорит, что пандемия подорвала "социальную выносливость" молодых людей, из-за чего общение офлайн кажется неудобным даже сейчас.

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Новый тренд среди зуммеров Фото: Из открытых источников

Зато психологи считают, что хотя отказ от обязательств может дарить временное спокойствие, но чрезмерное закрытие от мира часто ведет к хронической изоляции. Одиночество само по себе не является диагнозом психического здоровья, но хроническое одиночество является значительным фактором риска развития депрессии, тревоги и других психических расстройств.

Ранее Фокус писал о поколении Z. Зумеры больше всего на свете любят обижаться. Они обижаются на все. На жестокий мир. На взрослых, которые не понимают их.

Кроме того, зумеры начали новый тренд: теперь они празднуют Хэллоуин посреди лета.