Зумеры начали новый тренд: теперь они празднуют Хэллоуин посреди лета (фото, видео)

Новый тренд среди зумеров праздновать еще один Хэллоуин посреди лета набирает обороты. Толчком к этому тренду стал выход эпизода мультфильма Gravity Falls, который вдохновил к празднованию еще одного "жуткого дня" посреди лета.

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Праздник Саммервин (Summerween) по сути звучит как Хэллоуин в летние месяцы и означает использование сезонных продуктов вместо традиционных мотивов жуткого сезона, сообщает Mirror.

Сам тренд появился после того, как был показан в эпизоде Gravity Falls. Там жители города настолько любят Хэллоуин, что решили праздновать его дважды в год.

Журналисты пишут, что в Gravity Falls Саммервин празднуют 22 июня, но в реальной жизни люди, как правило, отмечают его 31 июля — в ту же дату, что и Хэллоуин (который проводится 31 октября каждого года).

Люди празднуют это по-разному. Некоторые выбирают жуткую атмосферу, пересматривая фильмы ужасов и надевая костюмы с темой Хэллоуина, а другие — устраивают вечеринки на Хэллоуин с летним акцентом. Например, жуткие слэши (фруктовые коктейли со льдом) вместо горячего шоколада и страшная вечеринка у бассейна вместо дома с привидениями.

Вкусняшки на Саммервин Фото: Соцсети Украшения на праздник Саммервин Фото: Соцсети

Бренды также присоединились к этой тенденции. Hello Kitty на прошлой неделе объявила о своей коллекции Summerween, тогда как бренд плюшевых игрушек Ty поделился фотографией плюшевой летучей мыши, поставив подпись: "Кто еще празднует Summerween?".

Косметический бренд NYX поделился макияжем в стиле Summerween в соцсетях, а Bath and Body Works объявил о своей вирусной коллекции Summerween — с ароматами, которым дали названия такие как "Vampire Blood" (Кровь вампира), "Immortal" (Бессмертный) и "Ghoul Friend" (Дружбан-призрак).

Реакция соцсетей

В то же время в сети происходит дискуссия о целесообразности празднования такого мероприятия. В частности один человек написал на X (ранее Twitter): "Когда ритейлеры решили, что Summerween — это вещь? Кажется мне, что покупатели вообще не в восторге".

Другая указала: "Каждый год все раньше и раньше, и я уже думаю, когда это дойдет до того, что украшения для Рождества и Хэллоуина никогда не будут убирать с полок".

"Я настоящий хейтер, потому что мне уже надоело "Рождество в июле", мне надоел Summerween. Давайте просто праздновать лето, как нормальные люди", — написал еще один юзер.

Впрочем, некоторые пользователи уже полностью погружены в атмосферу Саммервина. Один фанат написал: "Summerween — это единственный способ, которым я буду участвовать в лете". Еще один человек сказал: "Summerween влияет на меня настолько, что мне хочется пересмотреть такие вещи, как AHS: Coven и Chilling Adventures of Sabrina".

Ранее Фокус рассказывал, что полиция задержала преступников на Хэллоуин в костюмах. Банду удалось задержать благодаря выдумке полиции, которая в костюмах из фильма "Дэдпул и Росомаха" подобралась к преступникам.

Впоследствии стало известно, как празднуют Хэллоуин на его родине в Ирландии. Сам праздник происходит из Ирландии, где кельты столетия назад отмечали Самайн и приносили жертвы богам.