Зумери започаткували новий тренд: тепер вони святкують Геловін посеред літа (фото, відео)

Новий тренд серед зумерів святкувати ще один Гелловін посеред літа набирає обертів. Поштовхом до цього тренду став вихід епізоду мультфільму Gravity Falls, який надихнув до святкування ще одного "моторошного дня" посеред літа.

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Свято Саммервін (Summerween) по суті звучить як Гелловін у літні місяці та означає використання сезонних продуктів замість традиційних мотивів моторошного сезону, повідомляє Mirror.

Сам тренд з’явився після того, як був показаний в епізоді Gravity Falls. Там мешканці міста настільки люблять Гелловін, що вирішили святкувати його двічі на рік.

Журналісти пишуть, що в Gravity Falls Саммервін святкують 22 червня, але в реальному житті люди, як правило, відзначають його 31 липня — у ту ж дату, що й Гелловін (який проводиться 31 жовтня кожного року).

Люди святкують це по-різному. Дехто вибирає моторошну атмосферу, переглядаючи фільми жахів і одягаючи костюми з темою Гелловіну, а інші — влаштовують вечірки на Гелловін з літнім акцентом. Наприклад, моторошні слеші (фруктові коктейлі з льодом) замість гарячого шоколаду та страшна вечірка біля басейну замість будинку з привидами.

Смаколики на Саммервін Фото: Соцмережi Прикраси на свято Саммервін Фото: Соцмережі

Бренди також приєдналися до цієї тенденції. Hello Kitty минулого тижня оголосила про свою колекцію Summerween, тоді як бренд плюшевих іграшок Ty поділився фотографією плюшевого кажанчика, поставивши підпис: "Хто ще святкує Summerween?".

Косметичний бренд NYX поділився макіяжем у стилі Summerween у соцмережах, а Bath and Body Works оголосив про свою вірусну колекцію Summerween — з ароматами, яким дали назви такі як "Vampire Blood" (Кров вампіра), "Immortal" (Безсмертний) та "Ghoul Friend" (Дружбан-привид).

Реакція соцмереж

Водночас у мережі відбувається дискусія щодо доцільності святкування такого заходу. Зокрема одна людина написала на X (раніше Twitter): "Коли ритейлери вирішили, що Summerween — це річ? Видається мені, що покупці взагалі не в захваті".

Інша вказала: "Щороку все раніше і раніше, і я вже думаю, коли це дійде до того, що прикраси для Різдва і Хелловіну ніколи не будуть прибирати з полиць".

"Я справжній хейтер, тому що мені вже набридло "Різдво в липні", мені набрид Summerween. Давайте просто святкувати літо, як нормальні люди", — написав ще один юзер.

Втім, деякі користувачі вже повністю занурені в атмосферу Саммервіна. Один фанат написав: "Summerween — це єдиний спосіб, у який я братиму участь у літі". Ще одна людина сказала: "Summerween впливає на мене настільки, що мені хочеться передивитися такі речі, як AHS: Coven і Chilling Adventures of Sabrina".

Раніше Фокус розповідав, що поліція затримала злочинців на Геловін у костюмах. Банду вдалось затримати завдяки вигадці поліції, яка в костюмах з фільму "Дедпул та Росомаха" підібралась до злочинців.

Згодом стало відомо, як святкують Геловін на його батьківщині в Ірландії. Саме свято походить з Ірландії, де кельти століття тому відзначали Самайн і приносили жертви богам.