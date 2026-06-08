Зумери вважають стосунки розкішшю: чому молодь обирає самотність

Представники покоління Z обирають самотнє життя, яке в мережі називають "соло-максинг", переважно як захисний механізм. Вони відмовляються від традиційних соціальних та романтичних стосунків через глибоку фінансову нестабільність, вигорання від цифрового спілкування та страх вразливості.

Про це пише The Guardian

За даним індексу реального фінансового прогресу банку Монреаля на лютий 2026 рік, середнє побачення представника покоління Z у США, включаючи їжу, напої, транспорт та догляд за собою, зараз коштує 205 доларів. 20 побачень, щоб знайти кохання всього життя буде вартувати 4100 доларів, йдеться у статистиці.

Чому зумери сводомо обирають життя на самоті

Серед головних причин самотності зумерів є:

Економічний тиск, що викликаний високими цінами на житло, а також криза вартості життя, наприклад, оренда чи покупка житла, що є дуже дорогими. Відтак багато молоді просто не мають фінансового ресурсу для повноцінного життя побаченнями та зустрічами.

що викликаний високими цінами на житло, а також криза вартості життя, наприклад, оренда чи покупка житла, що є дуже дорогими. Відтак багато молоді просто не мають фінансового ресурсу для повноцінного життя побаченнями та зустрічами. Цифрова втома та соціальна тривога. Адже зумери виросли онлайн, що призводить до замкненого способу життя. Вони не часто відвідують бібліотеки та інші громадські центри, де раніше формувалися знайомства. Також молоді люди часто повідомляють про "соціальну втому" та відсутність необхідних комунікативних навичок для офлайн-спілкування. Багатьом легше взаємодіяти онлайн, аніж будувати реальні відносини.

Цифрова втома та соціальна тривога. Адже зумери виросли онлайн, що призводить до замкненого способу життя. Вони не часто відвідують бібліотеки та інші громадські центри, де раніше формувалися знайомства. Також молоді люди часто повідомляють про "соціальну втому" та відсутність необхідних комунікативних навичок для офлайн-спілкування. Багатьом легше взаємодіяти онлайн, аніж будувати реальні відносини. Удар COVID-19. Пандемія коронавірусу трапилася у важливий період становлення покоління Z. Школи закрилися, соціальні заходи були скасовані.Тож багато молодих людей почали жити віртуальним життям. Докторка Анна Голдфарб, авторка книги "Сучасна дружба", каже, що пандемія підірвала "соціальну витривалість" молодих людей, через що спілкування офлайн здається незручним навіть зараз.

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Новий тренд серед зумерів Фото: З відкритих джерел

Натомість психологи вважають, що хоча відмова від зобов'язань може дарувати тимчасовий спокій, але надмірне закриття від світу часто веде до хронічної ізоляції. Самотність сама по собі не є діагнозом психічного здоров'я, але хронічна самотність є значним фактором ризику розвитку депресії, тривоги та інших психічних розладів.

Раніше Фокус писав про покоління Z. Зумери найбільше на світі люблять ображатися. Вони ображаються на все. На жорстокий світ. На дорослих, які не розуміють їх.

Крім того, зумери започаткували новий тренд: тепер вони святкують Геловін посеред літа.