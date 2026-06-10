Темно-фиолетовая клубника становится трендом в мире: люди платят 45 долларов, чтобы ее попробовать (фото)

Редкий сорт темно-фиолетовой, почти черной клубники под названием "Черная жемчужина" вызвал новое кулинарное увлечение в Китае. Люди платят 45 долларов за 450 граммов, чтобы попробовать ее.

В Китае потребительский рынок взорвали темно-красные плоды ягоды, которые из-за их высокой стоимости по сравнению с большинством распространенных сортов клубники, пишет Oddity Central.

Этот сорт считается намного слаще большинства других. Но их высокая цена продиктована их дефицитом. Производители клубники в Ханчжоу и Циндао утверждают, что клубнику сорта "Черная жемчужина" труднее выращивать, ведь она имеет гораздо более низкий урожай, чем обычная клубника.

Также клубника сорта "Черная жемчужина", которая недавно стала вирусной в Китае, стоит 6 долларов за ягоду. Но несмотря на цену многие производители неохотно приобщаются к выращиванию черной клубники, утверждая, что сложность ее выращивания может не оправдать экономических выгод.

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Черная клубника стала трендом в Китае Фото: Скриншот

По словам Ли Бингбина, профессора Колледжа садоводства, входящего в состав Китайского сельскохозяйственного университета, темный цвет клубники сорта "Черная жемчужина" обусловлен высоким содержанием в ней антоцианов. Антоцианы — это природные пигменты и антиоксиданты, содержащиеся во многих фиолетовых и черных фруктах и овощах, таких как черника.

Хотя клубника сорта "Черная жемчужина" является модным трендом, который распространяется социальными сетями, очень вкусная. Поэтому, если производители смогут решить проблемы с выращиванием и низкой урожайностью, она может стать популярным сортом в Китае, а возможно, и за его пределами.

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