Темно-фіолетова полуниця стає трендом у світі: люди платять 45 доларів, щоб її скуштувати (фото)
Рідкісний сорт темно-фіолетової, майже чорної полуниці під назвою "Чорна перлина" викликав нове кулінарне захоплення в Китаї. Люди платять 45 доларів за 450 грамів, щоб спробувати її.
У Китаї споживчий ринок підірвали темно-червоні плоди ягоди, які через їхню високу вартість порівняно з більшістю поширених сортів полуниці, пише Oddity Central.
Цей сорт вважається набагато солодшими за більшість інших. Але їхня висока ціна продиктована їх дефіцитом. Виробники полуниці в Ханчжоу та Циндао стверджують, що полуницю сорту "Чорна перлина" важче вирощувати, адже вона має набагато нижчий урожай, аніж звичайна полуниця.
Також полуниця сорту "Чорна перлина", яка нещодавно стала вірусною в Китаї, коштує 6 доларів за ягоду. Але попри ціну багато виробників неохоче долучаються до вирощування чорної полуниці, стверджуючи, що складність її вирощування може не виправдати економічних вигод.
За словами Лі Бінгбіна, професора Коледжу садівництва, що входить до складу Китайського сільськогосподарського університету, темний колір полуниці сорту "Чорна перлина" зумовлений високим вмістом у ній антоціанів. Антоціани – це природні пігменти та антиоксиданти, що містяться в багатьох фіолетових та чорних фруктах та овочах, таких як чорниця.
Хоча полуниця сорту "Чорна перлина" є модним трендом, що поширюється соціальними мережами, дуже смачна. Тож, якщо виробники зможуть вирішити проблеми з вирощуванням та низькою врожайністю, вона може стати популярним сортом у Китаї, а можливо, і за його межами.
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