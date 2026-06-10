Темно-фіолетова полуниця стає трендом у світі: люди платять 45 доларів, щоб її скуштувати (фото)

Рідкісний сорт темно-фіолетової, майже чорної полуниці під назвою "Чорна перлина" викликав нове кулінарне захоплення в Китаї. Люди платять 45 доларів за 450 грамів, щоб спробувати її.

У Китаї споживчий ринок підірвали темно-червоні плоди ягоди, які через їхню високу вартість порівняно з більшістю поширених сортів полуниці, пише Oddity Central.

Цей сорт вважається набагато солодшими за більшість інших. Але їхня висока ціна продиктована їх дефіцитом. Виробники полуниці в Ханчжоу та Циндао стверджують, що полуницю сорту "Чорна перлина" важче вирощувати, адже вона має набагато нижчий урожай, аніж звичайна полуниця.

Також полуниця сорту "Чорна перлина", яка нещодавно стала вірусною в Китаї, коштує 6 доларів за ягоду. Але попри ціну багато виробників неохоче долучаються до вирощування чорної полуниці, стверджуючи, що складність її вирощування може не виправдати економічних вигод.

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Чорна полуниця стала трендом у Китаї Фото: Скріншот

За словами Лі Бінгбіна, професора Коледжу садівництва, що входить до складу Китайського сільськогосподарського університету, темний колір полуниці сорту "Чорна перлина" зумовлений високим вмістом у ній антоціанів. Антоціани – це природні пігменти та антиоксиданти, що містяться в багатьох фіолетових та чорних фруктах та овочах, таких як чорниця.

Хоча полуниця сорту "Чорна перлина" є модним трендом, що поширюється соціальними мережами, дуже смачна. Тож, якщо виробники зможуть вирішити проблеми з вирощуванням та низькою врожайністю, вона може стати популярним сортом у Китаї, а можливо, і за його межами.

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