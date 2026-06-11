Миллионы людей делают это фото: отпечатки пальцев могут украсть из-за популярного жеста на селфи

Сегодня многие люди используют биометрические данные для обеспечения безопасности своих гаджетов, но эксперты предупреждают, что популярный жест на фотографии высокого разрешения может привести к краже отпечатков пальцев.

Ведь с появлением камер высокого разрешения и передового программного обеспечения на базе искусственного интеллекта этот популярный жест рукой может подвергнуть людей риску копирования их отпечатков пальцев с целью использования этой информации для обхода биометрических мер безопасности, пишет Oddity Central.

В прошлом месяце китайский эксперт по безопасности Ли Чанг выступил в реалити-шоу и на примере селфи знаменитости показал, насколько отчетливо видны пальцы на фотографии с жестом "V", и как такие фотографии могут подвергать людей опасности.

С помощью селфи можно похитить личные данные Фото: Скриншот

В своём анализе Чанг показал, что существует очень высокая вероятность полного извлечения информации об отпечатках пальцев человека при съёмке с близкого расстояния менее 1,5 метра, когда палец находится непосредственно перед камерой, что делает такие селфи особенно опасными.

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Кроме того, Чанг продемонстрировал, что даже с расстояния до 3 метров можно извлечь примерно половину отпечатков пальцев человека, и здесь на помощь приходит программное обеспечение на базе искусственного интеллекта.

Во время телепередачи Чанг поразил зрителей, продемонстрировав, как использование программного обеспечения для редактирования фотографий и технологий искусственного интеллекта для коррекции изображений с низким разрешением сделало отпечатки пальцев, которые были размытыми невооруженным глазом, чрезвычайно детализированными.

С помощью селфи можно украсть отпечатки пальцев Фото: Скриншот

"С распространением камер высокого разрешения стало технически возможным восстановить подробную информацию о руке, такую как отпечатки пальцев, используя лишь так называемую позу "V", — подтвердил Цзин Цзю, профессор криптографии Китайской академии наук.

Кроме того, некоторые эксперты уточнили, что похитить чьи-то отпечатки пальцев не так просто. Такие факторы, как освещение, фокус камеры и четкость изображения, играют важную роль в этом процессе. И злоумышленникам требуется несколько фотографий одного и того же человека для сравнения отпечатков пальцев.

Но если вы действительно хотите чувствовать себя в безопасности в отношении своих биометрических данных и не можете удержаться от публикации селфи с буквой V, Ли Чанг советует размыть кончики пальцев или сгладить отпечатки пальцев с помощью инструментов цифровой обработки, прежде чем публиковать фотографии в социальных сетях.

Ранее "Фокус" писал , что для подделки отпечатка пальца нужна фотография, час работы в "Фотошопе", струйный принтер, ацетатная пленка и немного клея.

Кроме того, девушку "доводила до отчаяния" её собственная квартира. Она поняла это благодаря своим селфи.