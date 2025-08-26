Девушку "убивало" ее собственное жилье: она это поняла через собственные селфи (фото)

Американка Сара Смит из Коламбуса (штат Огайо) приобрела за $400 тысяч (16,5 млн грн) новый дом, о котором давно мечтала. Со временем она заметила на селфи, что у нее появились аллергия и сыпь вокруг глаз, но не понимала, что могло быть причиной.

Когда она обратилась за советом к сети, то подписчики немедленно посоветовали покинуть это место, рассказала девушка об этом на видео в Tiktok.

Ролик Сары стал вирусным — набрал более 3,1 млн просмотров. Девушка рассказала, что после переезда в мае 2024 года она заметила сильную сыпь вокруг глаз и дискомфорт, который сначала приняла за аллергию или простуду.

"TikTok сказал мне: уходи оттуда", — рассказала женщина, а впоследствии она с мужем Колином наняли специально обученную собаку для обнаружения грибка.

Впоследствии санитарная инспекция показала, что плесень была почти в каждой комнате, больше всего — под ковролином в спальне. Хотя частичные признаки грибка были известны еще во время покупки, основные очаги были скрыты между изоляцией.

Плесень была в каждой комнате Фото: Kennedy News Больше всего ее было под ковролином в коридорах Фото: Kennedy News

"Плесень делает тебя очень тревожной и депрессивной. Я даже не хотела видеться с друзьями", — добавила Сара.

Девушка вспоминает, что каждый раз, когда тренировалась, то пот делал "это невыносимым, а любое средство для умывания лица вызывало ужасные ощущения". Американка потратила более $10 тыс (411 тыс. грн) на устранение плесени, страховка не покрыла расходов, а большинство вещей пришлось выбросить.

"Мне пришлось избавиться от 90% моих вещей, даже электроники, потому что споры проникают очень глубоко. Мои глаза начали заживать примерно через две недели после переезда к родителям. Они полностью здоровы сейчас, но после повторного контакта с домом споры снова вызвали реакцию", — отметила госпожа Смит.

Сейчас она проживает у родственников и постепенно восстанавливается. Также Сара ведет кампанию на GoFundMe, которая собрала $5 тыс. (206 тыс. грн) для дальнейшей санации дома, и предупреждает других о рисках плесени.

"Когда я думаю об этом доме, который когда-то приносил радость, теперь он вызывает лишь отвращение — он делает меня больной", — призналась американка.

