Дівчину "вбивало" її власне помешкання: вона це зрозуміла через власні селфі (фото)

Американка Сара Сміт із Коламбуса (штат Огайо) придбала за $400 тисяч (16,5 млн грн) новий будинок, про який давно мріяла. З часом вона помітила на селфі, що в неї з'явилися алергія та висипи довкола очей, але не розуміла, що могло бути причиною.

Коли вона звернулася за порадою до мережі, то підписники негайно порадили покинути це місце, розповіла дівчина про це на відео в Tiktok.

Ролик Сари став вірусним — набрав понад 3,1 млн переглядів. Дівчина розповіла, що після переїзду у травні 2024 року вона помітила сильну висипку навколо очей і дискомфорт, який спершу прийняла за алергію чи застуду.

"TikTok сказав мені: йди звідти", — розповіла жінка, а згодом вона з чоловіком Коліном найняли спеціально навченого собаку для виявлення грибка.

Згодом санітарна інспекція показала, що пліснява була у майже кожній кімнаті, найбільше — під ковроліном у спальні. Хоча часткові ознаки грибка були відомі ще під час покупки, основні осередки були приховані між ізоляцією.

Пліснява була в кожній кімнаті Фото: Kennedy News Найбільше її була під ковроліном у коридорах Фото: Kennedy News

"Пліснява робить тебе дуже тривожною і депресивною. Я навіть не хотіла бачитися з друзями", — додала Сара.

Дівчина згадує, що кожного разу, коли тренувалася, то піт робив "це нестерпним, а будь-який засіб для вмивання обличчя викликав жахливі відчуття". Американка витратила понад $10 тис. (411 тис. грн) на усунення плісняви, страхові виплати не покрили витрат, а більшість речей довелося викинути.

"Мені довелося позбутися 90% моїх речей, навіть електроніки, бо спори проникають дуже глибоко. Мої очі почали загоюватися приблизно через два тижні після переїзду до батьків. Вони повністю здорові зараз, але після повторного контакту з будинком спори знову викликали реакцію", — зазначила пані Сміт.

Нині вона проживає у родичів і поступово відновлюється. Також Сара веде кампанію на GoFundMe, яка зібрала $5 тис. (206 тис. грн) для подальшої санації будинку, та попереджає інших про ризики плісняви.

"Коли я думаю про цей будинок, який колись приносив радість, тепер він викликає лише огиду — він робить мене хворою", — зізналася американка.

