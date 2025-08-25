Чоловік збудував "найменший" в світі будинок з сонячними панелями (фото)
Американський блогер з південного Огайо поставив собі амбітне завдання — збудувати найменший будинок у світі. Результат вражає: житлова площа розміром менш як два квадратні метри (1,7 м) обійшлася йому всього у $5000 та успішно витримала випробування катаклізмами.
Ідея створення компактного житла виникла у блогера після шестирічної подорожі США, де він документував понад 300 унікальних помешкань — від маленьких будинків до розкішних вілл, пише видання Make It.
"Одного дня, побачивши когось, хто намагався жити у будинку 22 квадратних футів (трохи більш як 2 метри квадратних), я подумав: я можу побудувати щось ще менше і краще", — розповідає автор проєкту.
Основою для будівництва став старий утилітарний причіп з іржею та проблемами з електрикою, який уже знаходився на його ділянці.
"Там був потенціал, і це була ідеальна основа для творчого виклику", — пояснює будівельник.
Будівництво будинку
"На щастя, майже не було дощу, а дружина допомагала мені з багатьма речами. Я витратив загалом близько $5000, що менше, ніж зазвичай коштувало б, оскільки у мене вже було багато матеріалів", — ділиться деталями проєкту автор.
Основні витрати пішли на пиломатеріали, ізоляцію, сонячне обладнання та електрику. Найдорожчою частиною стала акумуляторна система вартістю $2800, яка у будівельника вже була в наявності.
Попри мікроскопічні розміри, будинок має всі необхідні зручності для комфортного проживання.
"Будинок такого розміру повинен бути неймовірно ефективним. Я встановив вікна для природного освітлення та створив конструкцію достатньо високу, щоб можна було стояти в повний зріст", — описує особливості планування майстер.
Оснащення житла
Житло оснащене компактною системою кондиціонування та опалення за $600, складним ліжком на мансарді, мініхолодильником, мийкою під горіховою стільницею та зовнішньою душовою системою.
Автор неодноразово тестував свій винахід на практиці, включаючи ночівлю під час потужної бурі.
"Я хотів перевірити конструкцію, і вона витримала краще, ніж очікувалося. У мене було тепло, електрика та вогнище надворі", — розповідає про екстремальне випробування.
Досвідчений мандрівник радить всім охочим спочатку визначити пріоритети.
"Моя мета полягала у тому, щоб побудувати найменший, найфункціональніший крихітний будинок. Якщо ваша мета — комфорт понад мінімалізмом, робіть трохи більше", — консультує експерт.
Автор підкреслює, що навіть трохи додаткового простору в ширині або висоті стелі кардинально змінюють відчуття простору.
