Чоловік збудував "найменший" в світі будинок з сонячними панелями (фото)

Американський блогер з південного Огайо поставив собі амбітне завдання — збудувати найменший будинок у світі. Результат вражає: житлова площа розміром менш як два квадратні метри (1,7 м) обійшлася йому всього у $5000 та успішно витримала випробування катаклізмами.

Ідея створення компактного житла виникла у блогера після шестирічної подорожі США, де він документував понад 300 унікальних помешкань — від маленьких будинків до розкішних вілл, пише видання Make It.

"Одного дня, побачивши когось, хто намагався жити у будинку 22 квадратних футів (трохи більш як 2 метри квадратних), я подумав: я можу побудувати щось ще менше і краще", — розповідає автор проєкту.

"Будинок на колесах", США Фото: CNBC

Основою для будівництва став старий утилітарний причіп з іржею та проблемами з електрикою, який уже знаходився на його ділянці.

"Там був потенціал, і це була ідеальна основа для творчого виклику", — пояснює будівельник.

Будівництво будинку

"На щастя, майже не було дощу, а дружина допомагала мені з багатьма речами. Я витратив загалом близько $5000, що менше, ніж зазвичай коштувало б, оскільки у мене вже було багато матеріалів", — ділиться деталями проєкту автор.

Основні витрати пішли на пиломатеріали, ізоляцію, сонячне обладнання та електрику. Найдорожчою частиною стала акумуляторна система вартістю $2800, яка у будівельника вже була в наявності.

Основні витрати пішли на пиломатеріали, ізоляцію, сонячне обладнання та електрику Фото: CNBC

Попри мікроскопічні розміри, будинок має всі необхідні зручності для комфортного проживання.

"Будинок такого розміру повинен бути неймовірно ефективним. Я встановив вікна для природного освітлення та створив конструкцію достатньо високу, щоб можна було стояти в повний зріст", — описує особливості планування майстер.

Оснащення житла

Житло оснащене компактною системою кондиціонування та опалення за $600, складним ліжком на мансарді, мініхолодильником, мийкою під горіховою стільницею та зовнішньою душовою системою.

Автор неодноразово тестував свій винахід на практиці, включаючи ночівлю під час потужної бурі.

Житло оснащене компактною системою кондиціонування та опалення Фото: CNBC

"Я хотів перевірити конструкцію, і вона витримала краще, ніж очікувалося. У мене було тепло, електрика та вогнище надворі", — розповідає про екстремальне випробування.

Досвідчений мандрівник радить всім охочим спочатку визначити пріоритети.

"Моя мета полягала у тому, щоб побудувати найменший, найфункціональніший крихітний будинок. Якщо ваша мета — комфорт понад мінімалізмом, робіть трохи більше", — консультує експерт.

Автор підкреслює, що навіть трохи додаткового простору в ширині або висоті стелі кардинально змінюють відчуття простору.

