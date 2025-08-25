Мужчина построил "самый маленький" в мире дом с солнечными панелями (фото)

Американский блогер из южного Огайо поставил себе амбициозную задачу — построить самый маленький дом в мире. Результат впечатляет: жилая площадь размером менее двух квадратных метров (1,7 м) обошлась ему всего в $5000 и успешно выдержала испытание катаклизмами.

Идея создания компактного жилья возникла у блогера после шестилетнего путешествия по США, где он документировал более 300 уникальных помещений — от маленьких домов до роскошных вилл, пишет издание Make It.

"Однажды, увидев кого-то, кто пытался жить в доме 22 квадратных футов (чуть более 2 метров квадратных), я подумал: я могу построить что-то еще меньше и лучше", — рассказывает автор проекта.

"Дом на колесах", США Фото: CNBC

Основой для строительства стал старый утилитарный прицеп с ржавчиной и проблемами с электричеством, который уже находился на его участке.

"Там был потенциал, и это была идеальная основа для творческого вызова", — объясняет строитель.

Строительство дома

"К счастью, почти не было дождя, а жена помогала мне со многими вещами. Я потратил в целом около $5000, что меньше, чем обычно стоило бы, поскольку у меня уже было много материалов", — делится деталями проекта автор.

Основные затраты ушли на пиломатериалы, изоляцию, солнечное оборудование и электричество. Самой дорогой частью стала аккумуляторная система стоимостью $2800, которая у строителя уже была в наличии.

Основные расходы пошли на пиломатериалы, изоляцию, солнечное оборудование и электричество Фото: CNBC

Несмотря на микроскопические размеры, дом имеет все необходимые удобства для комфортного проживания.

"Дом такого размера должен быть невероятно эффективным. Я установил окна для естественного освещения и создал конструкцию достаточно высокую, чтобы можно было стоять в полный рост", — описывает особенности планировки мастер.

Оснащение жилья

Жилье оснащено компактной системой кондиционирования и отопления за $600, складной кроватью на мансарде, мини-холодильником, мойкой под ореховой столешницей и внешней душевой системой.

Автор неоднократно тестировал свое изобретение на практике, включая ночевку во время мощной бури.

Жилье оснащено компактной системой кондиционирования и отопления Фото: CNBC

"Я хотел проверить конструкцию, и она выдержала лучше, чем ожидалось. У меня было тепло, электричество и костер на улице", — рассказывает об экстремальном испытании.

Опытный путешественник советует всем желающим сначала определить приоритеты.

"Моя цель состояла в том, чтобы построить самый маленький, самый функциональный крошечный дом. Если ваша цель — комфорт над минимализмом, делайте немного больше", — консультирует эксперт.

Автор подчеркивает, что даже немного дополнительного пространства в ширине или высоте потолка кардинально меняют ощущение пространства.

