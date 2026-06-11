Мільйони людей роблять це фото: відбитки пальців можуть вкрасти через популярний жест на селфі

Сьогодні є багато людей, які використовують біометричні дані для безпеки своїх гаджетів, але експерти попереджають, що популярний жест на фото високої роздільної здатності може призвести до крадіжки відбитків пальців.

Адже з появою камер високої роздільної здатності та передового програмного забезпечення на базі штучного інтелекту, цей популярний жест рукою може наражати людей на ризик скопіювати їхні відбитків пальців аби використати цю інформацію для обходу біометричних заходів безпеки, пише Oddity Central.

Минулого місяця китайський експерт з безпеки Лі Чанг виступив на реаліті-шоу та на прикладі селфі знаменитості показав, наскільки чітко видно пальці на фотографії зі знаком V, і як такі фотографії можуть наражати на небезпеку.

Через селфі можна вкрасти особисті дані Фото: Скріншот

У своєму аналізі Чанг показав, що існує дуже висока ймовірність повного вилучення інформації про відбитки пальців людини під час зйомки з близької відстані менше 1,5 метрів, коли палець знаходиться безпосередньо перед камерою, що робить таке селфі особливо небезпечними.

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Також Чанг показав, що навіть з відстані до 3 метрів можна вилучити приблизно половину відбитків пальців людини і тут на допомогу приходить програмне забезпечення штучного інтелекту.

Під час телевізійної програми Чанг шокував глядачів, продемонструвавши, як використання програмного забезпечення для редагування фотографій та технології штучного інтелекту для корекції зображень з низькою роздільною здатністю зробило відбитки пальців, які були розмитими неозброєним оком, надзвичайно деталізованими.

Через селфі можна вкрасти відбитки пальців Фото: Скріншот

"З поширенням камер високої чіткості стало технічно можливим реконструювати детальну інформацію про руку, таку як відбитки пальців, використовуючи лише так звану позу "V", — підтвердив Цзін Цзю, професор криптографії Китайської академії наук.

Також еякі експерти уточнили, що викрасти чиїсь відбитки пальців не так просто. Такі фактори, як освітлення, фокус камери та чіткість зображення, грають роль у цьому процесі. І злодіям потрібно кілька фотографій однієї й тієї ж людини для порівняння відбитків пальців.

Але, якщо ви дійсно хочете почуватися в безпеці щодо своїх біометричних даних та не можете втриматися від використання селфі з літерою V, Лі Чанг радить розмити кінчики пальців або згладити відбитки пальців за допомогою інструментів цифрового редагування, перш аніж публікувати фотографії в соціальних мережах.

Раніше Фокус писав, щоб підробити відбиток пальця, потрібна фотографія, година роботи у "Фотошопі", струменевий принтер, ацетатна плівка, трохи клею.

Також дівчину "вбивало" її власне помешкання. Вона це зрозуміла через власні селфі.