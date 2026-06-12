Рабочие нашли старую капсулу времени: записка из нее предсказала их будущее

В Лондоне во время масштабной реставрации знаменитого парка Кристал-Пэлас рабочие под бюстом известного архитектора сэра Джозефа Пакстона обнаружили капсулу времени, заложенную ещё в 1964 году.

Внутри металлической коробки находились несколько монет и рукописная записка. Об этом сообщает The Guardian.

Автор записки, подписавшийся как П. Райт Патерсон, рассказал о своей удачной ставке на скачках Эпсомского дерби. Выигрыш ему принес лошадь по кличке Санта-Клаус. Поэтому в своем послании он посоветовал — поставить на лошадь, имя которой будет связано с Рождеством.

Рабочие проверили послание из прошлого

Руководитель команды, проводившей реставрационные работы, Джош Смоллс рассказал, что сначала воспринял записку как шутку. Но идея проверить предсказание показалась ему необычной, и он вместе с коллегами решил сделать это во время очередного Эпсомского дерби.

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Среди претендентов на победу оказалась лошадь по кличке "Рождество". Поэтому британец поставил на фаворита из записки 20 фунтов стерлингов.

Неожиданно для всех работников предсказание действительно сбылось. Лошадь "Рождество" первой пересекла финишную черту, а найденная записка в капсуле стала предметом обсуждений в социальных сетях.

Среди претендентов на победу оказалась лошадь по кличке Рождество Фото: Скриншот

После победы лошади история получила продолжение. Оказалось, что капсулу времени нашел рабочий по имени Крачун Мариус Дорин. После этого мужчина рассказал, что слово в этом имени "крачун" в румынском языке означает "Рождество".

Такое совпадение удивило его коллег не меньше, чем сама победа лошади. Ведь многие сочли это совпадение событий невероятным: записка с рождественским советом, лошадь по кличке "Рождество" и человек, чье имя связано с зимним праздником.

Пока неизвестно, удалось ли найти автора записки или его родственников. А сама история уже стала одной из самых обсуждаемых находок года в Великобритании.

Напомним, что исследователь и путешественник Колин Смит обнаружил наличные деньги в заброшенном банке в Лондоне (Великобритания). Он наткнулся на упакованные пачки с деньгами во время экскурсии по старому зданию, которое приобрели застройщики, но не реконструировали.

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