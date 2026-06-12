Робітники знайшли стару капсулу часу: записка від неї передбачила їхнє майбутнє

У Лондоні під час масштабної реставрації відомого парку Кристал Палас робітники під бюстом відомого архітектора сера Джозефа Пакстона знайшли капсулу часу, залишену ще в 1964 році.

В середині металевої коробки знаходилися кілька монет і рукописна записка. Про це повідомляє The Guardian.

Автор записки, який підписав себе як П. Райт Патерсон, розповів про свою вдалу ставку на скачках Епсомського дербі. Виграш йому приніс кінь на прізвисько Санта-Клаус. Тож у своєму посланні він порадив — поставити на коня, ім'я якого буде пов'язане з Різдвом.

Робітники перевірили послання з минулого

Керівник команди, що виконувала реставраційні роботи Джош Смоллсрозповів, що спочатку сприйняв записку як жарт. Але ідея перевірити передбачення здалася незвичайною, що він разом із колегами вирішив зробити це під час чергового Епсомського дербі.

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Серед претендентів на перемогу виявився кінь на прізвисько "Різдво". Тож британець поставив на фаворита з записки 20 фунтів стерлінгів.

Несподівано для всіх робітників передбачення справді збулося. Кінь "Різдво" першим перетнув фінішну лінію, а знайдена записка у капсулі стала предметом обговорень у соцмережах.

Серед претендентів на перемогу виявився кінь на прізвисько Різдво Фото: Скріншот

Після перемоги коня історія отримала продовження. З'ясувалося, що капсулу часу знайшов робітник на ім'я Крачун Маріус Дорін. Після цього чоловік розповів, що слово в цього імені "крачун" у румунській мові означає "Різдво".

Такий збіг здивував його колег не менше, аніж сама перемога коня. Адже багато, хто визнав цей збіг подій неймовірним: записка з різдвяною порадою, кінь на прізвисько "Різдво" і людина, ім'я якої пов'язане із зимовим святом.

Наразі невідомо, чи вдалося знайти автора записки або його рідних. А сама історія вже стала однією з найбільш обговорюваних знахідок року у Британії.

Нагадаємо, що дослідник та мандрівник Колін Сміт знайшов готівку в занедбаному банку Лондона (Велика Британія). Він натрапив на запаковані пачки з грошима під час екскурсії по старій будівлі, яку придбали забудовники, але не реконструювали.

Також раніше Фокус повідомляв про шукача скарбів, який виявив дві американські монети, випущені понад сто років тому. Один зі знайдених артефактів особливо зацікавив чоловіка, адже він ніколи раніше не бачив нічого подібного.