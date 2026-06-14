"На нее должно быть приятно смотреть": 96-летний ученый ищет вторую половинку

Блестящий 96-летний ученый нанял сваху, чтобы та помогла ему найти свою "последнюю любовь". Он уже успел побывать на нескольких обедах с женщинами в возрасте от 70 до 80 лет.

Уроженец Нью-Йорка, ученый, работавший в NASA над космической программой "Аполлон", Сол Розенблатт овдовел три года назад после 69 лет счастливого брака. Об этом пишет издание New York Post.

Сейчас ученый-аэрокосмист и изобретатель готов встретить свою следующую вторую половинку, поэтому обратился к свахе из Нью-Йорка Бриджит Вайл. Сначала посредница считала, что это почти невозможно, но ее убедила личная встреча с клиентом. Сейчас она с головой погрузилась в поиски женщины, с которой он мог бы "постареть".

Розенблатт объяснил, что он ищет в женщине.

"На нее должно быть приятно смотреть. И она должна обладать достаточными знаниями в области науки", — пояснил свои критерии изобретатель, имеющий 14 патентов.

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Сол Розенблатт Фото: из открытых источников

Он уже ходил на несколько свиданий, но пока ни одна из кандидаток ему не приглянулась, поскольку женщины, с которыми он встречался, ищут не романтического партнера, а друга, с которым можно обсудить фильм или выставку в музее.

Сейчас Розенблатт живет в доме престарелых, но как только найдет свою любовь, планирует купить квартиру в тихом районе Манхэттена.

Розенблатт женился на своей ныне покойной жене Вики, уроженке Египта, через четыре месяца после знакомства с ней. Она была концертной пианисткой и говорила на пяти языках.

Молодые Сол Розенблатт и Вики

У ученого трое детей, но он не посоветовался с ними, прежде чем отправиться на поиски пары. Впрочем, его дети, как правило, поддерживают отца во всех его прихотях.

"Я оставил им много денег, так что это помогает", — признался Розенблатт.

Напомним, в мае 70-летнего Мела Гибсона заметили на свидании с гораздо более молодой итальянской актрисой и моделью.

Также Фокус писал, что представители поколения зумеров предпочитают одинокую жизнь, отказываясь от традиционных социальных и романтических отношений.