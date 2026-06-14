"На неї має бути приємно дивитися": 96-річний вчений шукає другу половинку

Блискучий 96-річний вчений найняв сваху, щоб та допомогла йому знайти своє "останнє кохання". Він вже встиг побувати на декількох побаченнях за обідом із жінками віком від 70 до 80 років.

Уродженець Нью-Йорка, вчений, який працював у NASA над космічною програмою "Аполлон" Сол Розенблатт став вдівцем три роки тому після 69 років щасливого шлюбу. Про це пише видання New York Post.

Нині аерокосмічний науковець і винахідник готовий зустріти свою наступну другу половинку, тому звернувся до свахи з Нью-Йорка Бріджит Вайль. Спочатку посередниця вважала, що це майже неможливе, але її переконала особиста зустріч з клієнтом. Наразі вона з головою поринула в пошуки жінки, з ким він міг би "постаріти".

Розенблатт пояснив, що він шукає в жінці.

"На неї має бути приємно дивитися. І вона повинна мати достатні знання з науки", – пояснив свої критерії винахідник, який має 14 патентів.

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Сол Розенблатт Фото: з відкритих джерел

Він вже сходив на декілька побачень, але поки що жодна кандидатура не припала йому до душі, оскільки жінки, з якими зустрічався чоловік, шукають не романтичного партнера, а друга, з яким можна обговорювати фільм чи виставку в музеї.

Наразі Розенблатт живе в будинку для людей похилого віку, але як тільки зустріне своє кохання, планує купити квартиру у тихому районі Манхеттена.

Розенблатт одружився зі своєю нині покійною дружиною Вікі, уродженкою Єгипту, через чотири місяці після знайомства з нею. Вона була концертною піаністкою та розмовляла п’ятьма мовами.

Молоді Сол Розенблатт та Вікі

У вченого троє дітей, але він не порадився з ними, перш ніж вирушити у пошуках пари. Утім, його нащадки, як правило, підтримують свого батька в усіх його забаганках.

"Я залишив їм багато грошей, тож це допомагає", — зізнався Розенблатт.

Нагадаємо, у травні 70-річного Мела Гібсона помітили на побаченні з набагато молодшою італійською акторкою і моделлю.

Також Фокус писав, що представники покоління зумерів обирають самотнє життя, відмовляючись від традиційних соціальних та романтичних стосунків.