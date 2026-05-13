70-річного Мела Гібсона помітили на побаченні з набагато молодшою італійською акторкою і моделлю (фото)

70-річного актора та режисера Мела Гібсона помітили під час романтичного побачення у Римі. Зірка з'явилася у компанії молодшої на 26 років італійської акторки та моделі Антонелли Сальвуччі.

Пара неспішно прогулялася вечірнім Римом, обмінюючись поцілунками та тримаючись за руки. Про це пише видання Daily Mail.

Медіа звернуло увагу, що актор був одягнений у білу сорочку на ґудзиках, сині джинси та бейсболку, а для зручності під час прогулянки взув крокси. Тим часом його 44-річна супутниця була у коричневому шкіряному комбінезоні. Цей образ вона доповнила рожевою сумочкою.

70-річний Мел Гібсон разом з 44-річною Антонеллою Сальвуччі Фото: Backgrid

Під час романтичного побачення очевидці помітили, як пара милувалася зоряним небом, і в один момент показувала пальцями на щось угорі. Актор також разом з моделлю відвідали ресторан Micalusi Real Fish, де повечеряли, після чого продовжили своє побачення на прогулянці вуличками Рима.

Інсайдери стверджують, що пара завершила побачення біля знаменитого фонтану "Фонтаноне" на пагорбі Джаніколо. Там вони обмінялися поцілунками, після чого відправилися до готелю.

Що Мел Гібсон робив у Римі

Однак, як пише видання TMZ, попри таке романтичне побачення, актор залишається самотнім. Джерела повідомили медіа, що на кадрах зірка прощалася з другом і що Мел Гібсон вже повернувся до США.

Зазначається, що у Римі актор працював над стрічкою "Воскресіння Христа: Частина перша". Цей фільм має стати продовженням його блокбастера 2004 року "Страсті Христові".

