Мел Гібсон раптово розлучився з подружкою, яка годилася йому в дочки

69-річний актор і режисер під Новий рік розлучився з 35-річною сценаристкою Розалінд Росс після дев'яти років спільного життя. У пари є восьмирічний син.

"Хоча нам сумно завершувати цей етап у нашому житті, ми благословенні чудовим сином і продовжуватимемо бути найкращими батьками, якими тільки можемо бути", — ідеться у спільній заяві колишньої пари, пише Daily Mail.

Мел Гібсон і Розалінд Росс

Пара вперше познайомилася 2014 року через спільних друзів і швидко знайшла спільну мову.

Три роки потому у них народився син Ларс, лише за кілька днів до того, як Гібсон отримав номінацію на премію "Оскар" за найкращу режисуру за фільм "З міркувань совісті".

Розмірковуючи про цю знаменну подію, Гібсон сказав тоді: "Що може бути більш хвилюючим, ніж слухати оголошення номінантів, тримаючи на руках свого новонародженого сина?"

Росс, яка вивчала літературу в Емерсонському коледжі, згодом стала сценаристкою, взявши участь у створенні теледрами "Матадор", а також написала сценарій і виступила режисером фільму 2022 року "Батько Стью" з Марком Волбергом і Гібсоном у головних ролях.

Коли Мел Гібсон і Розалінд Росс познайомилися, їй було 23 роки і її запросили до продюсерської компанії Гібсона як співавтора сценарію. Як повідомляється, Гібсон, якому тоді було 58 років, незабаром після знайомства відвіз її в розкішну поїздку в Коста-Ріку.

Романтичні стосунки зірки "Божевільного Макса" часто ставали надбанням громадськості.

Мел Гібсон знову один Фото: Скриншот

З 1980 по 2011 рік він був одружений з Робін Мур Гібсон, від якої у нього було семеро дітей.

У перерві між шлюбами Гібсон перебував у стосунках зі співачкою і піаністкою Оксаною Григор'євою з 2007 до 2010 року, і у пари є донька Люсія, яка народилася 2009 року.

Їхнє розставання набуло широкого розголосу і супроводжувалося розслідуванням випадків домашнього насильства, отриманням заборонного ордера і публікацією аудіозаписів.

У 2011 році Гібсон визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в скоєнні проступку, пов'язаного з домашнім насильством, у зв'язку з інцидентом 2010 року.

Його засудили до трьох років умовного терміну, консультацій і громадських робіт.

А 2012 року Мел Гібсон зустрічався з каскадеркою Ешлі Кусато. Розалінд Росс також займається спортом, вона титулована наїзниця.

Нагадаємо, на початку 2025 року, поки Мел Гібсон був на ефірі у знаменитого блогера Джо Рогана, його будинок у Малібу згорів дотла в лісовій пожежі.

А минулого року Мел Гібсон несподівано з'явився на публіці разом із дітьми.