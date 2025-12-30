Мел Гибсон внезапно расстался с подружкой, которая годилась ему в дочери

69-летний актер и режиссер под Новый год расстался с 35-летней сценаристкой Розалинд Росс после девяти лет совместной жизни. У пары есть восьмилетний сын.

"Хотя нам грустно завершать этот этап в нашей жизни, мы благословлены прекрасным сыном и будем продолжать быть лучшими родителями, какими только можем быть", — говорится в совместном заявлении бывшей пары, пишет Daily Mail.

Мел Гибсон и Розалинд Росс

Пара впервые познакомилась в 2014 году через общих друзей и быстро нашла общий язык.

Три года спустя у них родился сын Ларс, всего за несколько дней до того, как Гибсон получил номинацию на премию "Оскар" за лучшую режиссуру за фильм "По соображениям совести".

Размышляя об этом знаменательном событии, Гибсон сказал тогда: "Что может быть более волнующим, чем слушать объявление номинантов, держа на руках своего новорожденного сына?"

Росс, изучавшая литературу в Эмерсонском колледже, впоследствии стала сценаристом, приняв участие в создании теледрамы "Матадор", а также написав сценарий и выступив режиссером фильма 2022 года "Отец Стью" с Марком Уолбергом и Гибсоном в главных ролях.

Когда Мел Гибсон и Розалинд Росс познакомились, ей было 23 года и ее пригласили в продюсерскую компанию Гибсона в качестве соавтора сценария. Как сообщается, Гибсон, которому тогда было 58 лет, вскоре после знакомства увез ее в роскошную поездку в Коста-Рику.

Романтические отношения звезды "Безумного Макса" часто становились достоянием общественности.

Мел Гибсон снова один Фото: Скриншот

С 1980 по 2011 год он был женат на Робин Мур Гибсон, от которой у него было семеро детей.

В перерыве между браками Гибсон состоял в отношениях с певицей и пианисткой Оксаной Григорьевой с 2007 по 2010 год, и у пары есть дочь Люсия, родившаяся в 2009 году.

Их расставание получило широкую огласку и сопровождалось расследованием случаев домашнего насилия, получением запретительного ордера и публикацией аудиозаписей.

В 2011 году Гибсон признал себя виновным по одному пункту обвинения в совершении проступка, связанного с домашним насилием, в связи с инцидентом 2010 года.

Его приговорили к трем годам условного срока, консультациям и общественным работам.

А в 2012 году Мел Гибсон встречался с каскадершей Эшли Кусато. Розалинд Росс также занимается спортом, она титулованная наездница.

Напомним, в начале 2025 года, пока Мел Гибсон был на эфире у знаменитого блогера Джо Рогана, его дом в Малибу сгорел дотла в лесном пожаре.

А в прошлом году Мел Гибсон неожиданно появился на публике вместе с детьми.