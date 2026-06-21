Международный день йоги 2026: необычные позы и почему стоит начать заниматься уже сегодня

21 июня во всём мире отмечают Международный день йоги, который в этом году приходится на воскресенье. Этот праздник был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году по инициативе Индии и объединяет более 190 стран. Фокус расскажет подробнее об этой духовной практике, её смысле и особенностях.

Но эта дата была выбрана не случайно, ведь 21 июня приходится летнее солнцестояние — самый длинный день в году на Северном полушарии, который издавна символизирует духовный рост.

21 июня — Международный день йоги: интересные факты

Йога — это древняя физическая, психическая и духовная практика, зародившаяся в Индии. Слово "йога" на санскрите означает "соединение" или "связь", что символизирует единство тела и сознания. Поэтому в 2014 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 июня Международным днём йоги.

Главная цель этой индийской практики — достичь гармонии тела, разума и души, чтобы улучшить физическое, духовное и психическое состояние. Для этого используются различные позы тела, медитация, контролируемое дыхание, чтение наизусть и другие методы.

Відео дня

Позы в йоге называются асанами. Кроме того, в йоге существуют различные направления (методы/стили). В частности, наиболее популярными являются:

Хатха-йога — плавные упражнения для начинающих с акцентом на дыхание.

Йога Айенгара — тщательная работа над каждой позой с использованием вспомогательных материалов (блоков, ремней).

Аштанга-йога — динамичный и сложный стиль

В 2016 году йога была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ведь эта духовная практика, основанная на древнеиндийском философском учении, оказала влияние на многие аспекты жизни общества в сфере здравоохранения, медицины, образования и искусства в Индии.

Её подчеркивает неразрывная связь между здоровьем человека и планеты. Считается, что эта практика укрепляет тело, успокаивает ум и развивает осознанность, что способствует более здоровому и устойчивому образу жизни.

Один из самых известных поклонников йоги, покойный Беллур Кришнамачар Сундарараджа Айенгар, так охарактеризовал эту духовную практику.

"Йога — эта древняя, но совершенная область знания, связанная с эволюцией человечества. Эта эволюция охватывает все аспекты бытия, от здоровья тела до самореализации. Йога означает союз — союз тела с сознанием и сознания с душой. Йога позволяет найти пути поддержания сбалансированного подхода в нашей повседневной жизни и наделяет человека умением совершать правильные поступки", — говорил он.

Международный день йоги Фото: Pixabay

Занятия йогой: основные преимущества для здоровья

Подтянутое тело

Многие люди, начавшие заниматься йогой, заметили, что их тело становится более подтянутым, появилась сила, которой раньше никогда не было. Ведь с возрастом наши мышцы меняются. Зато упражнения из йоги помогают предотвратить такие заболевания, как артрит и боли в спине.

Улучшение здоровья костей

В йоге есть несколько упражнений, которые требуют удержания собственного веса тела, что, в свою очередь, является залогом укрепления костей. Крепкие кости помогают предотвратить остеопороз — состояние, приводящее к хрупкости и ломкости костей.

Лучшая концентрация

Как оказывается, йога также влияет на мозг. Ведь она требует сосредоточения на определенном моменте. У людей, регулярно практикующих йогу, лучше реакция, координация и память. Хотя окончательная причина этих изменений учёными ещё не установлена, сосредоточение человека на определённых упражнениях — и отсутствие отвлечения на разные мысли — вероятно, играет важную роль для здоровья.

Спокойный сон

Для большинства людей повседневная жизнь сопровождается стрессами. А после вторжения РФ в Украину тревог и опасностей, влияющих на психическое здоровье, стало ещё больше. Все это негативно сказывается на нервной системе организма. Зато йога позволяет нервной системе немного отдохнуть. Упражнения способствуют крепкому сну ночью, а значит, и приливу энергии утром.

3 самых необычных позы йоги

В йоге есть много физически сложных поз, которые для большинства людей оказываются слишком сложными. Даже для того, чтобы попробовать их выполнить, нужны опыт, навыки и наблюдение специалистов. Не стоит повторять их самостоятельно!

Раненый павлин

21 июня во всем мире отмечают День йоги Фото: Из открытых источников

Эта поза на одной руке удивительно идеальна благодаря уравновешиванию веса собственного тела. Это упражнение требует сверхсилы, идеального баланса, концентрации и, конечно же, много практики.

Сон в йоге

Сложные упражнения из йоги Фото: Из открытых источников

Эта поза для сна выглядит совсем не спокойной для обычного человека. Суперйоги с необычайной гибкостью ног буквально завязывают себя в узел.

Стойка на голове без опоры

Самые сложные позы йоги в мире Фото: Из открытых источников

Когда мы переворачиваем тело вверх ногами, большинство людей используют руки, чтобы удержаться. Но некоторые йоги могут встать на голову, опираясь только на ноги. Это очень сложное упражнение, которое нельзя пробовать дома. Чтобы освоить эту позу, нужно освоить позу лотоса и стойку на голове-треноге. Даже тогда могут потребоваться месяцы или даже годы практики.

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