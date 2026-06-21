Міжнародний день йоги 2026: чудернацькі пози та чому варто почати займатися вже сьогодні

21 червня у світі відзначають Міжнародний день йоги, який цього року припадає на неділю. Свято було засновано Генеральною Асамблеєю ООН у 2014 році за ініціативи Індії та об'єднує понад 190 країн. Фокус розповість більше про цю духовну практику, її сенси та особливості.

Але цю дату обрали не випадково, адже на 21 червня припадає літнє сонцестояння — найдовший день у році в Північній півкулі, який здавна символізує духовне зростання.

21 червня — Міжнародний день йоги: цікаві факти

Йога — це древня фізична, психічна та духовна практика, яку заснували в Індії. Слово "йога" на санскриті означає "з’єднання" або "зв’язок", що символізує єдність тіла та свідомості. Відтак у 2014 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 червня Міжнародним днем йоги.

Головна мета цієї індійської практики — досягнути гармонії тіла, розуму та душі, аби поліпшити фізичний, духовний та психічний стану. Для цього використовують різні пози тіла, медитація, кероване дихання, читання напам’ять та інші методи.

Відео дня

Пози в йозі називаються асанами. Також в йозі є різні напрямки (способи/стилі). Зокрема, найпопулярнішими є:

Хатха-йога — плавні вправи для початківців із акцентом на дихання.

Йога Айенгара — детальна робота над кожною позою з використанням допоміжних матеріалів (блоків, ременів).

Аштанга-йога — динамічний та складний стиль

У 2016 році йогу включили до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Адже духовна практика, що була заснована на давньоіндійському філософському вченні, вплинула на широкі аспекти життя суспільства у сфері охорони здоров’я, медицини, освіти та мистецтва в Індії.

Його підкреслює нерозривний зв’язок між здоров’ям людини та планети. Вважається, що ця практика зміцнює тіло, заспокоює розум і розвиває усвідомленість, яка сприяє здоровішому та сталішому способу життя.

Один з найвідоміших прихильників йоги, покійний Беллур Крішнамачар Сундарараджа Айенгар так характиризував цю духовну практику.

"Йога, ця давня, але досконала галузь знання, пов’язана з еволюцією людства. Ця еволюція охоплює всі аспекти буття, від здоров’я тіла до самореалізації. Йога означає союз — союз тіла зі свідомістю та свідомості з душею. Йога дозволяє знайти шляхи підтримання врівноваженого підходу в нашому повсякденному житті та наділяє людину вмінням здійснювати правильні дії", — говорив він.

Міжнародний день йоги Фото: Pixabay

Заняття йогою: головні переваги для здоров'я

Підтягнуте тіло

Багато людей, які почали займатися йогою, почали помічати, що їх тіло стає більш підтягнутим, з'явилася сила, якої ніколи раніше не було. Адже з віком наші м'язи змінюються. Натомість вправи з йоги допомагають запобігти хворобам, таким як артрит та біль у спині.

Краще здоров'я кісток

У йозі є кілька вправ, які вимагають підтримки власної ваги тіла, що у свою чергу є ключем до зміцнення кісток. Міцні кістки допомагають запобігти остеопорозу – стану, який призводить до крихкості та ламкості кісток.

Краща концентрація

Як виявляється, йога також впливає на мозок. Адже вимагає зосередження на певному моменті. Люди, які регулярно її практикують, мають кращу реакцію, координацію та пам'ять. Хоча остаточна причина цих змін ще не визначена науковцями, зосередження людини на певних вправах – і відсутність відволікання на різні думки, ймовірно, відіграє важливу роль для здоров'я.

Спокійний сон

Для більшості людей повсякденне життя супроводжується стресами. А після вторгнення РФ в Україну тривог та небезпек, які впливають на ментальне здоров'я, стало ще більше. Усе це негативно впливає на нервову систему організму. Натомість йога дозволяє нервовій системі трохи відпочити. Вправи призводять до міцного сну вночі, а отже, і до підвищення енергії вранці.

3 найбільш чудернацькі пози йоги

У йозі є багато фізично складних поз, які є занадто складними для більшості з людей. Навіть, щоб спробувати їх виконати потрібен досвід, вміння та нагляд фахівців. Самотужки їх повторяти не варто!

Поранений павич

21 червня у світі відзначають День йоги Фото: З відкритих джерел

Ця поза на одній руці є дивовижно ідеальною з противагою ваги власного тіла. Ця вправа вимагає суперсили, ідеального балансу, концентрації та, звичайно ж, багато практики.

Сон у йозі

Складні вправи з йоги Фото: З відкритих джерел

Ця поза для сну виглядає зовсім не спокійною для пересічної людини. Суперйоги з надзвичайною гнучкістю ніг, буквально зав'язують себе у вузол.

Стійка на голові без підтримки

Найскладніші пози йоги у світі Фото: З відкритих джерел

Коли ми перевертаємо своє тіло догори дриґом, більшість людей використовують руки, щоб підтримувати себе. Але деякі йоги можуть стати на голову, використовуючи лише ноги. Це дуже серйозна вправа, яке не можна пробувати вдома. Щоб опанувати цю позу, потрібно опанувати позу лотоса та стійку на голові-триногу. Навіть тоді, можуть знадобитися місяці або навіть роки практики.

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