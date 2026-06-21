Мужчина провел выходные в режиме цифрового детокса: он поделился впечатлениями об этом опыте (фото)

Житель Индии Сиддхарт Бхимани провёл эксперимент по цифровому детоксу, заменив смартфон на раскладной телефон. Мужчина "отдохнул" от социальных сетей и приложений, а затем поделился результатами своего опыта.

По его словам, результаты оказались довольно неоднозначными, ведь в этом есть как свои преимущества, так и определенные недостатки. Об этом мужчина рассказал в посте на своей странице в X.

Он рассказывает, что однажды решил на пару выходных заменить свой смартфон на обычный раскладной телефон. Мужчина говорит, что после первого раза решил делать это каждую неделю, ведь в этом есть целый ряд преимуществ.

"Честно говоря, результаты меня поразили. Внезапно у меня появилось гораздо больше свободного времени — я стал больше читать, играть с дочерью и проводить время с семьёй", — говорит Сиддхарт.

Кроме того, мужчина заметил, что во время еды, разговоров или обычных поездок он больше не тянулся к телефону, а его тревожность уменьшилась. Индиец добавляет, что ум "стал спокойнее", а разговоры с людьми стали глубже, когда телефоны отложены в сторону".

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Индиец поделился собственным опытом цифрового детокса Фото: коллаж Фокус

"Эксперимент показал мне, насколько сильно я зависим от смартфона. Практические проблемы начались почти сразу: перенос контактов на обычный телефон оказался сложным, и многие номера просто не перенеслись правильно", — говорит мужчина о явных недостатках эксперимента.

Он добавляет, что сталкивался с трудностями из-за отсутствия доступа к основным приложениям — картам, сервисам доставки еды и платежным сервисам. Несколько раз во время поездок приходилось пользоваться телефоном жены, а также носить с собой отдельное зарядное устройство для раскладного телефона.

"Еще одна вещь, которую я заметил: до воскресного вечера я совсем не скучал по Instagram, Twitter или WhatsApp. Но как только я включал свой iPhone — меня снова затягивало в тот же цикл", — признается г-н Бхимани, рассказывая о собственном опыте цифрового детокса.

Ранее "Фокус" сообщал о том, к чему приводит зависимость от гаджетов. Профессор Стэнфордского университета Анна Лембке считает, что проявления цифрового мира являются источником дофамина для интернет-пользователей. И если не сбавить обороты, люди рискуют перенасытиться гормоном удовольствия.

Впоследствии выяснилось, что смартфоны не отвлекают внимание людей. Новое исследование доказывает, что люди на самом деле отвлекаются независимо от того, есть ли рядом телефон.