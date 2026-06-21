Чоловік провів вихідні у цифровому детоксі: він поділився враженнями від досвіду (фото)

Мешканець Індії Сіддхарт Бгімані провів експеримент з цифрового детоксу, замінивши смартфон на телефон-розкладушку. Чоловік "відпочивав" від соцмереж і додатків, а потім поділився результатами власного досвіду.

За його словами, результати були доволі амбівалентними, адже це має як свої переваги, так і певні недоліки. Про це чоловік розповів у дописі на сторінці в X.

Він розповідає, що вирішив одного разу замінити свій смартфон на звичайний телефон-розкладушку на пару вихідних. Чоловік говорить, що після першого разу наважився робити це щотижня, адже має цілу низку переваг.

"Чесно кажучи, результати вразили мене. Раптом у мене з'явилося значно більше вільного часу — я почав більше читати, грати з донькою і проводити якісний час із родиною", — говорить Сіддхарт.

Також чоловік помітив, що під час їжі, розмов чи звичайних поїздок більше не тягнувся за телефоном, а його тривожність зменшилась. Індієць додає, що розум "став спокійнішим", а розмови з людьми стали глибшими, коли телефони відкладені в сторону".

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Індієць поділився власним досвідом цифрового детоксу Фото: колаж Фокус

"Експеримент показав мені, наскільки сильно я залежний від смартфона. Практичні проблеми почалися майже одразу: перенесення контактів на простий телефон виявилося складним, і багато номерів просто не перенеслися коректно", — говорить чоловік про явні недоліки експерименту.

Він додає, що стикався з труднощами через відсутність доступу до основних застосунків — карт, доставки їжі та платіжних сервісів. Кілька разів під час поїздок доводилося користуватися телефоном дружини, а також носити окремий зарядний пристрій до телефона-розкладушки.

"Ще одне, що я помітив: до недільного вечора я зовсім не сумував за Instagram, Twitter чи WhatsApp. Але щойно я вмикав свій iPhone — мене знову затягувало в той самий цикл", — зізнається пан Бгімані про власний досвід цифрового детоксу.

Раніше Фокус повідомляв про те, до чого призводить залежність від гаджетів. Професорка Стенфордського університету Анна Лембке вважає, що прояви цифрового світу є джерелом дофаміну для інтернет-користувачів. І якщо не зменшити оберти, люди ризикують захлинутися гормоном задоволення.

Згодом стало відомо, що смартфони не крадуть увагу людей. Нове дослідження доводить, що люди насправді відвертають увагу незалежно від наявності телефону поруч.