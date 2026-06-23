Три женщины случайно сделали ДНК-тест: результат их сильно удивил

Три женщины, родившиеся в эпоху "дикого запада" донорства спермы в Великобритании, случайно узнали, что у них есть сестры, и открыли новую главу в жизни своей семьи.

Британки Наташа, Джемма и Хелен прожили десятки лет, даже не подозревая о тайне своего рождения. Но всё изменилось, когда они сделали ДНК-тест, который выявил шокирующую правду. Оказалось, что все три женщины были зачаты от одного донора спермы, сообщает ВВС.

Поскольку они были зачаты до 1991 года, женщины в шутку называют себя детьми эпохи "дикого запада" донорства. Ведь тогда в этой сфере не было никаких четких правил. 36-летняя Джемма из Сурреи рассказала, что тогда родителям советовали воспитывать таких детей как своих собственных и не рассказывать правду.

Гелен, Джемма и Наташа в детстве Фото: Скриншот

Она и её сестра Хелен выросли в Беркшире и всегда считали, что отец, который их воспитывал, был их родным отцом. Но спустя тридцать лет они узнали тайну своего рождения, однако долгое время не знали, был ли у них общий донор, ведь в то время записи об этом были крайне скудными.

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Свою первую совместную встречу эти три женщины описывают как нечто невероятное. Но они были рады узнать, что у них есть родственники.

В августе 1991 года в Великобритании было создано Управление по вопросам искусственного оплодотворения и эмбриологии, которое ввело стандарты донорства и обязало вести соответствующие записи.

Напомним, что Андрей получил в подарок генетический тест и решил не откладывать экспертизу в долгий ящик. Через несколько недель мужчина получил результат, который стал для него полной неожиданностью.

В Великобритании 19-летний парень сдал ДНК-тест исключительно ради развлечения и из любопытства. Результаты удивили всю семью: оказалось, что генетически он не имеет ничего общего с людьми, которых всю жизнь считал своими родителями.