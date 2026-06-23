Три жінки випадково зробили ДНК-тест: результат їх добряче здивував

Три жінки, які були народжені в епоху "дикого заходу" донорства сперми у Британії, випадково дізналися, що мають сестер, і відкрили нову сторінку життя своєї родини.

Британки Наташа, Джемма та Гелен прожили десятки років, навіть не здогадуючись про таємницю свого народження. Але усе змінилося коли вони зробили тест ДНК, який виявив шокуючу правду. Виявилося, що усіх трьох жінок зачали від одного донора сперми, повідомляє ВВС.

Через те, що їх зачали до 1991 року, жінки, жартуючи називають себе дітьми епохи "дикого заходу" донорства. Адже тоді небо жодних чітких правил у цій сфері. 36-річна Джемма із Сурреї розповіла, що тоді батькам радили виховувати таких дітей як власних і не розповідати правду.

Гелен, Джемма та Наташа у дитинстві Фото: Скріншот

Вона та її сестра Гелен виросли в Беркширі й завжди думали, що батько, який їх виховував, є їх рідним. Але через тридцять років вони дізналися таємницю свого народження, але тривалий час не знали, чи мають спільного донора, адже тодішні записи того були вкрай обмеженими.

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Свою першу спільну зустріч у трьох жінки описують як щось неймовірне. Але вони були раді дізнатися про те, що мають рідних.

У серпні 1991 року у Великій Британії з'явилося Управління з питань людського запліднення та ембріології, яке запровадило стандарти донорства і зобов'язало вести відповідні записи.

Нагадаємо, що Андрій отримав у подарунок генетичний тест і вирішив не відкладати експертизу в довгий ящик. Через кілька тижнів чоловік отримав результат, який став для нього повною несподіванкою.

У Великій Британії 19-річний хлопець здав ДНК-тест суто заради розваги та цікавості. Результати здивував всю родину: виявилося, що генетично він не має нічого спільного з людьми, яких усе життя вважав своїми батьками.