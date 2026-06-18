Українець заради сміху зробив ДНК-тест: на нього чекав великий сюрприз

Андрій отримав у подарунок генетичний тест і вирішив не відкладати експертизу в довгий ящик. Через кілька тижнів чоловік отримав результат, який став для нього повною несподіванкою.

Андрій розповів у своєму TikTok, що отримав на день народження нестандартний подарунок – ДНК-тест від лабораторії MyHeritage, яка має одну з найбільших баз даних. Завдяки цьому кожен може визначити національність своїх предків у відсотковому співвідношенні. Що врешті-решт вдалося з’ясувати, – читайте у матеріалі Фокусу.

Якщо вірити тесту, в нього виявили 6 генетичному груп балтійського походження (38,4%), 105 генетичних груп зі Східної Європи (34,1%), 21 генетична група з Балкан (26,4%) і ще 134 генетичних групи німецького походження.

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"Така цікава штука. На тому сервісі можна дивитися багато співпадінь свого ДНК – людей, які робили також ДНК-тести на цьому сервісі. Тобто можна навіть далеких родичів знайти. Моя сестра вже цим питанням займається", – розповідає він.

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Перед цим чоловік показував на відео, як бере пробу з рота, щоб здати аналіз.

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Якщо вірити відкритим джерелам, базовий ДНК-тест MyHeritage для визначення етнічного походження та пошуку родичів коштує близько $89, проте на офіційному сайті часто діють акційні пропозиції, за якими набір можна придбати за ціною $20-26.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мешканка американського штату Огайо вирішила ближче познайомитися з історією своєї родини, проте архівні пошуки та генетичний аналіз відкрили їй таку правду, після якої її звичне життя вже ніколи не буде колишнім.

У Великій Британії 19-річний хлопець здав ДНК-тест суто заради розваги та цікавості. Результати здивував всю родину: виявилося, що генетично він не має нічого спільного з людьми, яких усе життя вважав своїми батьками.

Ще одна британка після генетичного дослідження випадково розкопала таку скелетовану сімейну таємницю, що її реальність повністю переформатувалася. Жінка навіть записала попередження для користувачів соцмереж: вона наполегливо радить не копирсатися в минулому, якщо ви не готові до руйнівних наслідків для себе та близьких.