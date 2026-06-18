Украинец ради шутки сдал ДНК-тест: его ждал большой сюрприз

Андрей получил в подарок генетический тест и решил не откладывать экспертизу в долгий ящик. Через несколько недель мужчина получил результат, который стал для него полной неожиданностью.

Андрей рассказал в своём TikTok, что получил на день рождения необычный подарок — ДНК-тест от лаборатории MyHeritage, которая располагает одной из крупнейших баз данных. Благодаря этому каждый может определить национальность своих предков в процентном соотношении. Что в итоге удалось выяснить, — читайте в материале Фокуса.

Если верить результатам теста, у него обнаружили 6 генетических групп балтийского происхождения (38,4 %), 105 генетических групп из Восточной Европы (34,1 %), 21 генетическую группу с Балкан (26,4%) и ещё 134 генетические группы немецкого происхождения.

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Женщина не могла разгадать породу своей собаки, а потом сделала ДНК-тест (фото)

"Это такая интересная штука. На этом сервисе можно посмотреть множество совпадений своей ДНК — людей, которые также проходили ДНК-тесты на этом сервисе. То есть можно найти даже дальних родственников. Моя сестра уже этим занимается", — рассказывает он.

Відео дня

Перед этим мужчина показал на видео, как берет пробу из рта, чтобы сдать анализ.

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Если верить открытым источникам, базовый ДНК-тест MyHeritage для определения этнического происхождения и поиска родственников стоит около 89 долларов, однако на официальном сайте часто действуют акционные предложения, по которым набор можно приобрести по цене 20-26 долларов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жительница американского штата Огайо решила поближе познакомиться с историей своей семьи, однако поиски в архивах и генетический анализ раскрыли ей такую правду, после которой её привычная жизнь уже никогда не будет прежней.

В Великобритании 19-летний парень сдал ДНК-тест исключительно ради развлечения и любопытства. Результаты удивили всю семью: оказалось, что генетически он не имеет ничего общего с людьми, которых всю жизнь считал своими родителями.

Еще одна британка после генетического исследования случайно раскрыла такую шокирующую семейную тайну, что её представление о реальности полностью изменилось. Женщина даже записала предупреждение для пользователей соцсетей: она настоятельно советует не копаться в прошлом, если вы не готовы к разрушительным последствиям для себя и близких.