Акулы массово атакуют побережье России: что произошло (фото)

В Приморском крае в России отмечается резкое увеличение количества акул у побережья. По словам экспертов, это произошло из-за массовой миграции тунца, который приблизился к берегам.

Хищники появились вслед за массовым заходом тунца, вызванным ранним потеплением воды и большим количеством потенциальной пищи, сообщают российские СМИ.

В то же время рыбаки сообщают о многочисленных случаях вылова акул. В районе острова Путятина поймали акулу-мако, а в бухте Триозерья несколько хищников сопровождали катера.

Рыбалка в РФ

Кроме того, в это же время у побережья начали массово вылавливать крупных тунцов, вес некоторых особей которых достигает почти 200 кг.

Эксперты объясняют, что именно миграция тунца стала одной из главных причин появления акул у берега, поскольку хищники следуют за своей добычей.

Відео дня

В ряде промышленных районов Владивостока купание запрещено из-за риска встречи с акулами, однако отдыхающие продолжают выходить на воду на сапбордах и других плавсредствах.

Напомним, что исследователи нанесли на карту самые опасные места в мире, где нападения больших белых акул происходят чаще всего. После того как большую белую акулу впервые в истории заметили в Средиземном море, учёные составили карту мест, где зубастые хищники нападают чаще всего.

Кроме того, новое исследование показало весьма тревожные результаты: в организмах акул обнаружили следы кокаина и кофеина — ученые отмечают, что этот выбор хищники сделали не сами.