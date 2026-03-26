Во все тяжкие: на Багамах акулы пристрастились к кокаину и кофеину (фото)

Новое исследование показало весьма тревожные результаты: в телах акул обнаружили следы кокаина и кофеина — ученые отмечают, что этот выбор хищники сделали не сами.

Исследователи из Бразилии, Чили и Багамских островов обнаружили следы кофеина, кокаина и обезболивающих в акулах. Авторы нового анализа отмечают, что это вовсе не изменение образа жизни хищников, а скорее то, что им навязывают, поскольку загрязнение морской среды становится все более распространенным, пишет Фокус.

Обнаружение следов этих веществ в тропическом регионе, который считается идиллическим и нетронутым, вызывает беспокойство. Простыми словами, все указывает на то, что на Земле осталось крайне мало мест, где дикая природа может избежать влияния человека.

Ученые отмечают, что фармацевтические препараты и запрещенные наркотики все чаще признаются загрязнителями, вызывающими растущую обеспокоенность — это становится особенно очевидным в морской среде, особенно в районах, подвергающихся быстрой урбанизации и развитию, обусловленному туризмом.

Считается, что постоянный приток этих загрязнителей представляет опасность не только для морского биоразнообразия, но также и для здоровья человека из-за потребления морепродуктов и воздействия воды во время отдыха.

В ходе исследования ученые проанализировали образцы крови 85 акул, пойманных вокруг Элеутеры — одного из самых отдаленных островов Багамских островов. Результаты показали, что у 28 хищников в организме были обнаружены наркотики. Чаще всего ученые обнаруживали следы кофеина, однако в двух образцах также были обнаружены следы кокаина. Исследователи предполагают, что акулы могли укусить пакетики с кокаином, упавшие в воду.

Исследователи предполагают, что виды акул и другие морские обитатели страдают от последствий загрязнения сточных вод Фото: Environmental Pollution

По словам Наташи Восник из Федерального университета Парана в Бразилии, известно, что акулы кусают предметы, чтобы исследовать их — в итоге хищники подвергаются воздействию наркотиков.

Отметим, что исследованные акулы были пойманы вблизи популярных мест для дайвинга и туристических круизов. Авторы предполагают, что неочищенные сточные воды с судов могут способствовать этим результатам, а также увеличение количества сточных вод от городского развития и туризма в целом.

Авторы исследования отмечают, что следы кофеина и кокаина были впервые обнаружены в организмах акул. В образцах крови также были обнаружены два других препарата: обезболивающие ацетаминофен и диклофенак. Результаты вызывают тревогу, поскольку все еще неизвестно, какое именно воздействие эти вещества оказывают на морскую среду и обитателей океана.

Напомним, ранее мы писали о том, что гигантская акула возрастом 115 млн лет изменила все: эволюцию хищников придется пересмотреть.

Ранее Фокус писал о том, что одни из самых грозных хищников в океане удивили ученых: неожиданно поделились едой.

При написании использовались материалы Science News, Environmental Pollution, Science Alert.