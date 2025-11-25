Гигантская акула возрастом 115 млн лет изменила все: эволюцию хищников придется пересмотреть

В новом исследовании ученые обнаружили позвонки невероятно гигантской акулы — открытие было сделано в Австралии. Окаменелости, как считают ученые, отодвигает происхождение мегахищников на 15 миллионов лет назад.

Древнее морское дно вокруг нынешнего Дарвина в Австралии когда-то кишело морскими чудовищами мелового периода — длинношеими плезиозаврами, торпедовидными рыбоящерами и массивными костными рыбами, которые бороздили южную часть океана Тетис 115 миллионов лет назад. В донных отложениях этого мелководного шельфа сохранилось редкое сочетание их останков, что делает его одним из немногих окон Австралии, позволяющих заглянуть в ранние морские экосистемы, пишет Discover Magazine.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Среди множества окаменелостей морских рептилий и рыб ученые также обнаружили свидетельства существования еще более крупного хищника — позвонки акулы, кости которой были крупнее, чем у большой белой акулы. По словам ученых, длина тела акулы, вероятно, достигала от 6 до 8 метров, что примерно соответствует длине городского автобуса.

Согласно новому исследованию, это открытие отодвигает происхождение мегаакул примерно на 15 миллионов лет назад.

Эволюция акул

Предыдущие исследования показывают, что акулы существуют уже более 400 миллионов лет, но группа, давшая начало современным большим белым акулам — ламнообразные — появилась лишь в эпоху динозавров.

По словам ученых, самые ранние ламнообразные обнаружены в отложениях возрастом около 135 миллионов лет как небольшие метровые хищники, однако эта группа быстро диверсифицировалась, образовав широкий спектр форм. Сегодня ламнообразные включают около 15 видов, от прибрежных хищников до глубоководных гигантов, длина которых превышает 10 метров.

Исследования показывают, что некоторые ламнообразные позже превратились в крупных хищников, включая 6-метровую большую белую акулу и колоссального мегалодона, длина которого, как считается, могла превышать 17 метров. Однако отследить, когда именно началось это изменение размеров, было непросто, поскольку хрящевые скелеты акул редко окаменевают.

В основном доступные нам данные основаны на зубах, а не позвонках или полных скелетах, оставляющих лишь фрагментарные подсказки о ранних размерах тела. Это делает позвонки из формации Дарвин особенно ценным окном в эту главу эволюции акул.

В Австралии найдены окаменелые позвонки гигантской акулы возрастом 115 миллионов лет Фото: Stefan Bengtson/Swedish Museum of Natural History

Реконструкция австралийской мегаакулы

В новом исследовании ученые обнаружили огромные окаменелые позвонки. Чтобы определить животное, скрывающееся за огромными костями, команда проанализировала пять тел позвонков из формации Дарвин. Окаменелости необычно хорошо сохранились для акульих хрящей, сохранив достаточно минерализации, чтобы раскрыть их внутреннюю структуру.

По словам ученых, каждый позвонок был огромным и достигал до 12,6 сантиметра в поперечнике в сравнении с примерно 8 сантиметрами у взрослой большой белой акулы. Он также обладал отличительными чертами кардибиодонтид, вымершего семейства крупных ламнообразных акул.

Ученые также применили другой подход, чтобы оценить полный размер акулы. Для этого команда собрала большой набор данных об измерениях отличительными чертами кардибиодонтид, вымершего семейства крупных ламнообразных акул. Результаты показали, что акулы, вероятно, достигали 6-8 метров в длину и весили более 3 тонн, что делает их одними из доминирующих хищников того времени.

Таким образом результаты исследования отодвигают появление гигантских ламнообразных на гораздо более ранний срок, чем считалось ранее. Вместо того чтобы эволюционировать ближе к 100 миллионам лет назад, эти акулы начали осваивать огромные размеры тела задолго до того, как в океане появились такие гиганты как мегаладон. Простыми словами, в меловом периоде в океане, вероятно, господствовали эти ранние акулы, которые конкурировали с морскими рептилиями за пространство и добычу вдоль австралийского шельфа.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые впервые в истории записали разговоры страшнейших хищников в океане: акулы не молчаливы.

Ранее Фокус писал о том, кого нашли ученые в глубинах Мирового океана.