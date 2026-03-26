У всі тяжкі: на Багамах акули пристрастилися до кокаїну і кофеїну (фото)

Нове дослідження показало вельми тривожні результати: у тілах акул виявили сліди кокаїну і кофеїну — вчені зазначають, що цей вибір хижаки зробили не самі.

Дослідники з Бразилії, Чилі та Багамських островів виявили сліди кофеїну, кокаїну і знеболювальних в акулах. Автори нового аналізу зазначають, що це зовсім не зміна способу життя хижаків, а скоріше те, що їм нав'язують, оскільки забруднення морського середовища стає все більш поширеним, пише Фокус.

Виявлення слідів цих речовин у тропічному регіоні, який вважається ідилічним і незайманим, викликає занепокоєння. Простими словами, все вказує на те, що на Землі залишилося вкрай мало місць, де дика природа може уникнути впливу людини.

Науковці зазначають, що фармацевтичні препарати і заборонені наркотики дедалі частіше визнають забруднювачами, що спричиняють дедалі більше занепокоєння, — це стає особливо очевидним у морському середовищі, особливо в районах, які піддаються швидкій урбанізації та розвитку, зумовленому туризмом.

Вважається, що постійний приплив цих забруднювачів становить небезпеку не тільки для морського біорізноманіття, а й для здоров'я людини через споживання морепродуктів і вплив води під час відпочинку.

Під час дослідження вчені проаналізували зразки крові 85 акул, спійманих навколо Елеутери — одного з найвіддаленіших островів Багамських островів. Результати показали, що у 28 хижаків в організмі було виявлено наркотики. Найчастіше вчені виявляли сліди кофеїну, проте у двох зразках також було виявлено сліди кокаїну. Дослідники припускають, що акули могли вкусити пакетики з кокаїном, що впали у воду.

Дослідники припускають, що види акул та інші морські мешканці страждають від наслідків забруднення стічних вод Фото: Environmental Pollution

За словами Наташі Воснік із Федерального університету Парана в Бразилії, відомо, що акули кусають предмети, щоб досліджувати їх — у підсумку хижаки піддаються впливу наркотиків.

Зазначимо, що досліджені акули були спіймані поблизу популярних місць для дайвінгу та туристичних круїзів. Автори припускають, що неочищені стічні води з суден можуть сприяти цим результатам, а також збільшенню кількості стічних вод від міського розвитку та туризму загалом.

Автори дослідження зазначають, що сліди кофеїну і кокаїну були вперше виявлені в організмах акул. У зразках крові також було виявлено два інших препарати: знеболювальні ацетамінофен і диклофенак. Результати викликають тривогу, оскільки все ще невідомо, який саме вплив ці речовини чинять на морське середовище і мешканців океану.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гігантська акула віком 115 млн років змінила все: еволюцію хижаків доведеться переглянути.

Раніше Фокус писав про те, що одні з найгрізніших хижаків в океані здивували вчених: несподівано поділилися їжею.

Під час написання використовували матеріали Science News, Environmental Pollution, Science Alert.