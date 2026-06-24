Акули масово атакують узбережжя Росії: що сталося (фото)

У Приморському краї в Росії фіксують різке збільшення кількості акул біля узбережжя. За словами експертів, це сталося через масову міграцію тунця, який наблизився до берегів.

Хижаки з’явилися слідом за масовим заходом тунця, через раннє прогрівання води та велику кількість потенційної їжі, повідомляють російські ЗМІ.

Натомість рибалки повідомляють про численні випадки вилову акул. У районі острова Путятіна спіймали акулу-мако, а в бухті Тріозер'я кілька хижаків супроводжували катери.

Рибалка в РФ

Також одночасно біля узбережжя почали масово ловити великих тунців, деякі особини яких сягають майже 200 кг.

Фахівці пояснюють, що саме міграція тунця стала однією з головних причин появи акул біля берега, оскільки хижаки йдуть за своєю здобиччю.

У низці промислових районах Владивостока купання заборонено через ризик зустрічі з акулами, проте відпочиваючі продовжують виходити на воду на сапбордах та інших плавзасобах.

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Нагадаємо, що дослідники нанесли на карту найнебезпечніші місця у світі, де напади великих білих акул трапляються найчастіше. Після того, як велику білу акулу вперше в історії помітили в Середземному морі, вчені склали карту місць, де зубасті хижаки нападають найчастіше.

Також нове дослідження показало вельми тривожні результати: у тілах акул виявили сліди кокаїну і кофеїну — вчені зазначають, що цей вибір хижаки зробили не самі.