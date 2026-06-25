Не видели несколько месяцев: исследователи бьют тревогу из-за судьбы Лох-Несского чудовища

Знаменитое чудовище из озера Лох-Несс может быть мертво, и некоторые эксперты предупреждают, что не видели его уже несколько месяцев.

По словам наблюдателей за тайным жителем шотландского озера, в 2024 году его видели три раза, а в 2025-м — шесть раз. В этом же году оно не появлялось в зоне видимости, пишет Daily Star.

По мнению специалистов, Несси либо умерла, либо теперь боится появляться в Лох-Нессе, потому что люди, занимающиеся ловлей трески, отпугивают ее.

Опытные охотники говорят, что в последние годы она стала чуткой к туристам, которые стремяться ее увидеть, поэтому оставалась в своих "подводных пещерах", чтобы избегать людей, купающихся в ледяной воде. Но теперь есть опасения, что она исчезла навсегда.

"Мы действительно опасаемся за нее, поскольку обычно мы не видим ее так долго. Обычно члены нашей команды ее видят, но пока никому из нас это не удалось. Другие утверждали, что видели, но мы никогда не видели таких спокойных вод", — рассказал журналистам Роб Лонг из команды Loch Ness Exploration, занимающейся исследованием озера Лох-Несс.

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По его словам, с годами наблюдений становилось все меньше, но никогда еще не было так мало:

"Несмотря на отсутствие наблюдений, 2024 год стал годом, когда мы получили наиболее убедительные доказательства существования Несси — записи сонара были одними из лучших, которые мы когда-либо получали. Так что, хотя наблюдений было мало, они были лучшего качества. Теперь ничего нет".

Он уверяет, что Несси была в озере, но начала понимать, что люди ищут ее.

"Мы также думаем, что ее отпугивает дополнительная активность в озере, например, желание людей попробовать плавать в холодной воде", — говорит Лонг.

Исследователь говорит, что сейчас обсуждается план начать "масштабную охоту", чтобы попытаться обнаружить какую-либо активность:

"Мы хотим отправить подводную лодку для исследования доказательств. Мы считаем, что озеро Лох-Несс на самом деле глубже, чем предполагалось изначально, и она обитает глубоко в траншеях. Мы не прилагали особых усилий для ее поиска на больших глубинах в последние 10 лет, а с появлением новых технологий это может быть захватывающе. Мы просто надеемся, что с ней все в порядке".

В официальном реестре наблюдений Лох-Несского чудовища говорится, что в последние годы гидролокационные исследования были "одними из лучших доказательств существования Несси, и именно на этом следует сосредоточить будущие исследования на больших глубинах".

Один из лучших контактов последних лет был зафиксирован Шоном Слоджи, опытным капитаном судна, курсировавшим по озеру Лох-Несс, который, находясь в море, заметил на эхолоте таинственный объект. Эхолот показал, что на глубине около 98 метров скрывается большой объект.

Он описал его как "самое большое, что я когда-либо видел", добавив: "Я никогда ничего подобного не видел".

Напомним, из озера достали 50-летнюю камеру, охотившуюся за Лохнесским чудовищем.

Также сообщалось, что к 90-летию Несси хотят использовать "секретное оружие", чтобы найти чудище.