Не бачили кілька місяців: дослідники б'ють на сполох через долю Лох-Неського чудовиська

Знамените чудовисько з озера Лох-Несс, можливо, загинуло, і деякі експерти застерігають, що не бачили його вже кілька місяців.

За словами спостерігачів, які стежать за таємничим мешканцем шотландського озера, у 2024 році його бачили тричі, а у 2025-му — шість разів. Цього року воно не з’являлося в зоні видимості, пише Daily Star.

На думку фахівців, Нессі або померла, або тепер боїться з’являтися в Лох-Нессі, оскільки люди, які займаються виловом тріски, відлякують її.

Досвідчені мисливці кажуть, що в останні роки вона стала чутливою до туристів, які прагнуть її побачити, тому залишалася у своїх "підводних печерах", щоб уникати людей, які купаються в крижаній воді. Але тепер є побоювання, що вона зникла назавжди.

"Ми справді хвилюємося за неї, оскільки зазвичай ми не бачимо її так довго. Зазвичай члени нашої команди її бачать, але поки що нікому з нас це не вдалося. Інші стверджували, що бачили, але ми ніколи не бачили таких спокійних вод", — розповів журналістам Роб Лонг із команди Loch Ness Exploration, яка займається дослідженням озера Лох-Несс.

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За його словами, з роками спостережень ставало дедалі менше, але ще ніколи їх не було так мало:

"Незважаючи на відсутність спостережень, 2024 рік став роком, коли ми отримали найпереконливіші докази існування Нессі — записи сонара були одними з найкращих, які ми коли-небудь отримували. Тож, хоча спостережень було мало, вони були найкращої якості. Зараз нічого немає".

Він запевняє, що Нессі була в озері, але почала розуміти, що люди її шукають.

"Ми також вважаємо, що її відлякує додаткова активність на озері, наприклад, бажання людей спробувати поплавати в холодній воді", — каже Лонг.

Дослідник зазначає, що наразі обговорюється план розпочати "масштабне пошукове дослідження", щоб спробувати виявити будь-яку активність:

"Ми хочемо відправити підводний човен для дослідження доказів. Ми вважаємо, що озеро Лох-Несс насправді глибше, ніж передбачалося спочатку, і що вона мешкає глибоко в траншеях. Ми не докладали особливих зусиль для її пошуку на великих глибинах протягом останніх 10 років, а з появою нових технологій це може бути захоплююче. Ми просто сподіваємося, що з нею все гаразд".

В офіційному реєстрі спостережень за Лох-Неським чудовиськом зазначено, що в останні роки гідролокаційні дослідження були "одними з найкращих доказів існування Нессі, і саме на цьому слід зосередити майбутні дослідження на великих глибинах".

Один із найкращих випадків спостереження за останні роки зафіксував Шон Слоджі, досвідчений капітан судна, що курсувало озером Лох-Несс, який, перебуваючи в морі, помітив на ехолоті таємничий об’єкт. Ехолот показав, що на глибині близько 98 метрів ховається великий об’єкт.

Він описав це як "найбільше, що я коли-небудь бачив", додавши: "Я ніколи не бачив нічого подібного".

Нагадаємо, з озера витягли 50-річну камеру, якою полювали на Лохнеське чудовисько.

Також повідомлялося, що до 90-річчя Нессі планують застосувати "секретну зброю", щоб знайти чудовисько.