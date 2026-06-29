170 мостиков и ни одной дороги: как выглядит удивительная деревня, привлекающая миллионы туристов (фото)

Село Гитгорн в Нидерландах — уникальное место с сетью каналов и 170 мостиками, где нет дорог. Каждый год оно привлекает миллионы туристов.

Там не слышно рокота двигателей и нет асфальтированных улиц. Деревня Гитгорн находится в провинции Оверейсел, в 120 километрах от Амстердама, пишет Observator.

Что известно о нидерландской деревне без дорог

Гитгорн переводится как "козьи рога" — именно рога диких коз обнаружили здесь первые поселенцы, когда осваивали эти земли в XIII веке. В исторической части Гитгорна нет ни одной автомобильной дороги. Все дома, кафе и магазины соединены между собой водными путями, а также более чем 170 деревянными мостиками, перекинутыми между небольшими островками. Здесь передвигаться можно либо пешком, либо на лодке.

Деревня Гитгорн в Нидерландах Фото: Википедия

Несколько веков назад здесь добывали торф. В ходе его транспортировки по воде постепенно образовывались каналы и озёра, которые со временем стали главными путями в селе. Сегодня здесь постоянно проживает около 2800 жителей. Ежегодно село принимает почти миллион туристов со всего мира.

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Лучший способ осмотреть Гитгорн — арендовать электрическую лодку и проплыть мимо усадеб, ухоженных цветников и ив над водой. Также здесь можно арендовать каяки, каноэ и сапборды. Для туристов организуются экскурсии на лодках, в ходе которых рассказывают об истории местности.

Как добраться из Амстердама

Из столицы Нидерландов нужно ехать на поезде до Стенвейка, а затем пересесть на автобус. В целом такая поездка занимает около двух с половиной часов. Если ехать на машине — примерно полтора часа. Туристические компании предлагают однодневные туры из Амстердама с трансфером и прогулкой по каналам.

Как найти деревню Гитгорн в Нидерландах Фото: Википедия

Въезд в центр запрещен: машину оставляют на парковке, а дальше передвигаются пешком или по воде. Село расположено на территории национального парка Веерриббен-Виден с разветвленной сетью пешеходных и велосипедных маршрутов.

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